Žanamari voli žuto: Ove badiće pjevačice teško je zaboraviti

Žanamari Perčić (41) ovo ljeto oduševljavala je korisnike na društvenim mrežama seksepilnim fotografijama s plaže. Ispod njezinih objava gotovo i nisu trebali opisi, s obzirom na to da fotke same govore više od tisuću riječi. U 'moru' fotografija koje je objavila u različitim bikinijima, jedna boja je posebno privukla pozornost javnosti.

Radi se o žutim bikinijima, koji su, čini se, i njoj omiljeni jer je u toj boji pozirala čak nekoliko puta. I jedan i drugi bikini žute boje dosta su slični, radi se o tek sitnim detaljima koji ih čine različitima. Jedan ima malo šire gaćice i grudnjak, dok je drugi prepun izazovnih špagica.

Nije tajna da Žanamari jako puno vremena provodi u teretani kako bi održala kondiciju, imala savršeno oblikovano tijelo, ali i zbog mentalnog balansa. Pjevačica je o tome i nekoliko puta javno progovorila, ali i otkrila da ne bi sve stizala bez supruga, koji joj kod kuće sprema obroke. Uz sve prednosti Perčić je i svjesna svojih 'mana'. Oko celulita se, kaže, jednostavno ne zamara.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa - rekla je nedavno Žanamari za InMagazin i dodala.

- Što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in.

Iako voli biti na crvenom tepihu i hodati u glamuroznim kreacijama, pjevačica ne bježi od stvarnog života. Kod kuće u tangicama pere podove.

- Nekako na crvenom tepihu se osjećam kao da sam dvodimenzionalna. Vidim kamere i već se vidim kroz kameru - priznala je ranije.

- Doma je ono, stvaran život, znaš? Pereš pod u tangicama, najčešće - zaključila je.

A jednom prilikom, odlučila je i otkriti tajnu svoje vitke linije. Naravno, kao što to inače biva, nije sve samo u treniranju.

- Nastojim unijeti puno proteina pa mi ne ostane toliko mjesta za ugljikohidrate. No, unesem ih ipak kroz kuhani krumpir, blitvu, a ima ih, naravno, i u proteinskim pločicama - otkrila je ovog ljeta.

- Pojedem ja i čokoladu. Još uvijek si to dozvolim kada mi dođe. Hrana za dušu. Imam barem jednom tjedno pošteni 'cheat meal', neku pastu ili pizzu - objasnila i tako mnogima 'ponudila slamku spasa'.

