Žanamari hoda u tangama, vide se i mišići: Ovo je razina iznad!

Niti jedna kraljica ne može pobijediti ovu kraljicu. Prava si boginja u bikiniju, komentari su ispod nove objave pjevačice i influenserice Žanamari Perčić (41), koja se odlučila prisjetiti ljeta i podijeliti još neviđenu fotografiju u žutom bikiniju, koji je ranije ove sezone oduševio njezine pratitelje.

- Moje drukčije je sasvim normalno za mene. Ovo je razina iznad - napisala je u opisu Žanamari.

Na fotografiji koju je objavila pjevačica pozira uz drvo u žutim bikini tangicama i gornjem dijelu u istoj boji. Dobro je poznato da Žanamari voli vježbati u teretani pa ne čudi da se na fotki ističu savršeno ocrtani trbušni i leđni mišići.

Podsjetimo, pjevačica je početkom rujna također pratitelje počastila fotkom u bikiniju. Na fotografiji je pozirala naslonjena na zid u žutom bikiniju. U prvi plan je istaknula virke noge i zategnutu stražnjicu, ali i tetovažu na nozi.

Rad u teretani itekako joj se isplati, a kako stiže sve obveze koje ima uz to, otkrila je u intervjuu za InMagazin prije nekoliko mjeseci.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa - rekla je Žanamari i dodala da joj suprug kuha obroke i da s celulitom nema problema.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – zaključila je.

