Zanima vas što će biti u vašim omiljenim sapunicama? Ante i Katarina se sukobljavaju...

Divlje pčele

RTL 20:15

PONEDJELJAK Katarina se sukobljava s Antom kao i s ostalim Vriljanima oko zemlje. Nikola daje do znanja Zori da sve što se dogodilo među njima je bila pogreška. Rajka povjerava generalu Badurini najveću tajnu svog života te govori Anti da će Ivici reći istinu. Čavka misli da zna identitet Domazetova aduta. Anka Šušnjara rađa kćer.

Foto: RTL

La Promesa

HRT1 13:20

PONEDJELJAK Pía otkrije nešto važno o otrovu koji je ubio Janu. Catalina moli Curra da ne dopusti Eugeniji da prilazi njezinoj djeci... Možda je prekasno jer je Andrés nestao.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

PONEDJELJAK Tim je na tragu vođi kulta koji ponižava žene i ubija one za koje smatra da su mu nanijeli nepravdu. Uz Ruzekovu podršku, Burgess se bori za skrbništvo s Makaylinim biološkim ujakom i pobjeđuje.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

PONEDJELJAK Optužen za izdaju, Cihan želi učiniti još jednu posljednju uslugu Serhatu. Zeynepin i Kaderin povratak kući ruši Berrakine planove i iz temelja mijenja ravnotežu moći u obitelji. Dok Berrak očajnički pokušava zadržati kontrolu nad svima oko sebe, ne sluti da je Cihan na korak od toga da izgovori istinu.

Foto: Nova Tv

Daleki grad

NOVA TV 20:20

PONEDJELJAK Boran je napokon otvorio oči, što obitelji djeluje kao čudo. Liječnik pokušava biti racionalan: objašnjava da je važno da Boran čuje poznate glasove i da mu se kroz fotografije i voljene predmete probude sjećanja.

Foto: NEVZAT ALTIN

Cacau

HRT1 12:30

PONEDJELJAK Jaime je sretan što je Mário živ unatoč lažima. Mário odlazi te uperi pištolj u Vandu i Reginu, koje premru od straha. Tiago odluči otići u Itacaré kako bi rekao Cacau da je on Marquinhov otac.

Foto: promo