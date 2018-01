Zanimljiva uloga: Zaboravljene zvijezde su ponovno s nama

Prije otprilike tjedan i pol, jedna od više-manje zaboravljenih holivudskih zvjezdica, Lindsay Lohan, tvitala je kako želi biti glavna glumica u filmu o Batmanovoj prijateljici, Batgirl. Glumica je tada napisala kako joj svi trebaju dati podršku da se to dogodi te je pritom spomenula i scenarista filma, Jossa Whedona.

RT if I should star in the new BATGIRL movie and everyone tell @joss 😘❤️