'Žao mi je što se nisam više seksala i zabavljala u mladosti'

Bila sam na fakultetu i jednog sam dana na benzinskoj pumpi pjevušila neku pjesmu dok sam točila gorivo. Prišao mi je jedan čovjek i rekao da mu se sviđa moj glas i da bi bilo dobro napraviti probne snimke, kaže

<p>Pjevačica<strong> Toni Braxton </strong>(52) žali što se u mladosti nije više zabavljala i glupirala. Ovih dana za Guardian je izjavila kako bi neke događaje promijenila. </p><p>- Žao mi je što se nisam više seksala. Trebala sam više piti i zabavljati se. Vjerski odgoj mi to nije dopuštao i uskratio me za mnoge stvari u kojima su uživali moji vršnjaci. Sad više nije vrijeme da to nadoknađujem. To se radi u 20-im i 30-im godinama, a u 40-ima zarađujete novac da bi plaćali terapije - rekla je Braxton koja je odrasla u obitelji čiji su članovi bili pripadnici različitih religija, a sve su branile predbračni seks.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p><br/> </p><p>- Kad sam imala sedam godina, moja je obitelj postal vrlo religiozna. Bili smo Jehovini svjedoci, pa katolici, a onda metodisti. Jednom sam pitala mamu zašto je to bilo tako, a ona mi je kratko odgovorila: 'Bile su 70-te i bilo je to vrlo religiozno doba, kad su mnogi tražili pravi put i odgovore u vjeri - prisjetila se glazbenica. </p><p>Pjevačica danas nije praktična vjernica ni u jednoj religijskoj zajednici, ali kaže kako vjeruje u neku silu. </p><p>- Ne bih rekla da sam bila religiozna, ali jesam duhovna. Vjerujem u neku svevišnju silu - kaže. </p><p> </p><p>U intervjuu Braxton se prisjetila kako se otkrio njezin glazbeni talent. </p><p>- Bila sam na fakultetu i jednog sam dana na benzinskoj pumpi pjevušila neku pjesmu dok sam točila gorivo. Prišao mi je jedan čovjek i rekao da mu se sviđa moj glas i da bi bilo dobro napraviti probne snimke. Bio je to <strong>William E. Pettaway</strong>, glazbeni producent. Nisam ga poznavala, pa mi se činilo kao da me zeza, ali pristala sam i eto m - kaže Braxton koja je nedavno objavila najnoviji album 'Spell My Name'.</p><p>- Svjesna sam da mnogi misle kako sam ovu priču izmislila u marketinške svrhe, ali to je jedina i prava istina, kaže pjevačica.</p>