Žapci se bacili u fontane: Ovo je za navijačice, dođite nas gledati

Iako je vani bio pravi proljetni dan, mi smo se, ne znajući temperaturu vode, bacili u fontanu. Ubrzo smo se zaledili i istrčali van, tako da će nam ovo snimanje sigurno ostati u dubokom sjećanju, priznao je Franko Lazić

<p>Pandemija korona virusa je završila pa se sportaši konačno mogu vratiti na teren. Da bi to proslavili, Vaterpolisti Mladosti su se skinuli, uskočili u zagrebačke fontane, a onda i pozirali.</p><p>Na ovaj način su atraktivnim fotografijama na tribine pozvali navijačice, ali i navijače zbog prve utakmice koja je na rasporedu u petak, 26. lipnja.</p><p>- Jedva smo čekali povratak u vodu. Ipak, ova sa zagrebačkih fontana je stvarno ledena i ne bih savjetovao da se upustite u avanturu poput naše. Iako je vani bio pravi proljetni dan i bilo je toplo, mi smo se, ne znajući temperaturu vode, bacili u fontanu. Ubrzo smo se zaledili i istrčali van, tako da će nam ovo snimanje sigurno ostati u dubokom sjećanju - poručio je <strong>Franko Lazić</strong>, piše <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/zapci-se-bacili-u-fontane-ovo-je-dar-navijacicama-dodite-nam-na-tribine-15002945">Jutarnji list</a>.</p><p>Žapci su dvomjesečnu stanku iskoristili za individualne treninge, a nedavno su se 'bacili' i na grupne treninge u bazenu.</p><p>- Kao i svima, ni nama nije bilo lako u vrijeme ograničenog kretanja. No, svakodnevno smo odrađivali kondicijske treninge preko Zooma i nismo dopustili da nam korona virus pokvari tjelesnu formu. Uz to, većina nas je pazila što jede i hranili smo se zdravo - rekao je<strong> Luka Bajić</strong>.</p><p>Dečki jedva čekaju prvu utakmicu s POŠK-om, kada će ponovno zaigrati pred publikom.</p><p>- U punoj smo snazi i vjerujem da će prva utakmica biti puna golova! - optimističan je<strong> Marin Dašić</strong>. </p><p>Njegov suigrač, <strong>Tomislav Stipo Samardžić</strong>, pozvao je sve ljubitelje vaterpola na prvu utakmicu.</p><p>- Ulaz je za sve besplatan! - zaključio je.</p>