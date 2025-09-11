Obavijesti

Show

Komentari 0
OVE GODINE DAN DULJI...

Krenuo 3. festival Ship: Više od 650 glazbenih profesionalaca stiže u Šibenik. Ovo je program

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Krenuo 3. festival Ship: Više od 650 glazbenih profesionalaca stiže u Šibenik. Ovo je program
Foto: Milan Šabić/Promo

Ovogodišnji SHIP koji traje do nedjelje, 14. rujna, donosi rekordnih 49 izvođača iz čak 25 država, 114 govornika iz 33 države i 500 glazbenih delegata iz 54 države...

Treći po redu, showcase festival SHIP započeo je službeno u četvrtak u Kući umjetnosti Arsen. Na pozornicu su stali organizatori SHIP festivala, Davor Drezga (CEO), Dražen Baljak (CEO) i Frane Tomašić (CFO) te zajedno s gradonačelnikom Grada Šibenika, g. Željkom Burićem i glasnogovornicom Ministarstva kulture i medija RH, Renatom Margaretić Urlić zaželjeli dobrodošlicu bendovima, bookerima, menadžerima, panelistima i publici festivala.

- Ovogodišnji festival je čak dan duži, što je ljubiteljima novih bendova iz različitih dijelova svijeta odlično sjelo, a kao i prošle godine, neslužbeno otvorenje je bilo jučer kad je postavljena izložba Karla Kazinotija i Miše Komende, dvojca zaslužnog za vizualni identitet SHIP festivala - poručuju u priopćenju.

U RITMU DIZAJNA FOTO Počeo je Zagreb Design Week 2025: Očekuju nas dva tjedna maratona kreativnosti
FOTO Počeo je Zagreb Design Week 2025: Očekuju nas dva tjedna maratona kreativnosti

- Službeno otvorenje bilo je u 17 sati, a nakon govornika ispraćenih aplauzom, na pozornicu Kuće umjetnosti Arsen popeo se rock bend Nemeček koji je oduševio sve prisutne i nagovijestio kakva nas tri dana očekuju u Šibeniku na čak šest pozornica grada koji je definitivno grad vrhunske glazbe. Ovogodišnji SHIP koji traje do nedjelje, 14. rujna, donosi rekordnih 49 izvođača iz čak 25 država, 114 govornika iz 33 države i 500 glazbenih delegata iz 54 države. Impresivna brojka glazbenih profesionalaca koji su se na četiri dana preselili u Šibenik kako bi poslušali najnovije bendove, ali i neke već dobro poznate - pišu u priopćenju.

Foto: PROMO

Večeras su na repertoaru Ivan Grobenski, The Siidsi, Makrohang, Cocobolo, Djeca!, Ki Klop, Vladimir, Zhiva i Lucy Dreams. 

OD 5.9. DO 7.9. FOTO Šibenik se vraća u srednji vijek! Posjetitelje očekuju bitka na moru, stari zanati, postrojbe
FOTO Šibenik se vraća u srednji vijek! Posjetitelje očekuju bitka na moru, stari zanati, postrojbe

Da je glazbeni dio festivala jači nego ikad je jasno, ali i konferencijski dio festivala je odličan ove godine, u slučaju da vam je promaknulo. Vodeći producenti, menadžeri, novinari, bookeri i drugi profesionalci imat će o čemu razgovarati do nedjelje. Uz već najavljenog Kevina Colea (KEXP) te prestižne medijske partnere – Rolling Stone UK, CLASH i The Line of Best Fit, u Šibenik stižu i velika imena s nekih od najpoznatijih svjetskih festivala poput Lise Branigan s Glastonburyja , Marka Bone sa Sziget Festivala, Filipa Košťáleka  s Colours of Ostrava te Wiechera Troosta s Amsterdam Dance Eventa. Tu su i Caitilin-Finn Ballard  iz jedne od najvećih svjetskih booking agencija ATC Live, Christine Sembe iz najvećeg showcase festivala za global music glazbu WOMEXa te Sofije Ilyas s najpoznatijeg digitalnog servisa za elektroničku glazbu Beatport uz brojne hrvatske glazbene profesionalce. 

Foto: PROMO
Foto: PROMO
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival
PROMO

Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival

Pet pozornica u pet dana, s preko 60 izvođača na čak 18 dnevnih i noćnih partija, vizualni spektakl, intenzitet i energija - sve je spremno za novi festival, prvo Verknipt Croatia izdanje!
Energični Ogenj iduće subote stiže na pozornicu Tvornice
Rock subota za prave fanove

Energični Ogenj iduće subote stiže na pozornicu Tvornice

Ogenj će iduće subote nastupiti u Tvornici kulture, a kao predgrupa pridružit će im se mladi splitski rock bend Djigibaoo. Iza sebe imaju album 'Iz noći u dan', a ovog lipnja predstavili su singl 'MRAK'
Irci postavili ultimatum. Izbacite Izrael s Eurosonga ili nas nema
REKORDERI U POBJEDAMA

Irci postavili ultimatum. Izbacite Izrael s Eurosonga ili nas nema

Iako nije u Europi, Izrael je dugogodišnji član Europske radiodifuzne unije (EBU) koja organizira Eurosong, stoga je država u konkurenciji natjecanja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025