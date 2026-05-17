ANKETA Da vas čujemo! Jeste li zadovoljni Darom, pobjednicom ovogodišnjeg Eurosonga?

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Lisa Leutner

Mlada Bugarka publiku i žiri osvojila je energičnim nastupom i pjesmom 'Bangaranga'

Bugarska je u subotu prvi put u povijesti osvojila Eurosong, a pobjedu joj je na 70. izdanju natjecanja u Beču donijela Dara (27) s pjesmom 'Bangaranga'. Mlada Bugarka publiku i žiri osvojila je energičnim nastupom i pjesmom o kojoj se među eurovizijskim fanovima pričalo danima.

'Bangaranga' spaja pop i elektronički zvuk, a Dara je ranije objasnila kako je pjesma inspirirana energijom, bukom i drevnim bugarskim ritualima kukera.

​- Kad razmišljam što ona za mene uistinu jest, na najdubljoj razini, stalno se vraćam na kukere - drevni bugarski ritual gdje se muškarci odijevaju u izvanredne kostime od zvona, krzna i životinjskih maski, i početkom godine prolaze kroz sela stvarajući najžešću moguću buku kako bi otjerali zle duhove. Ta energija je neodoljiva, gotovo zastrašujuća, a ipak je u potpunosti radosna, zajednička, živa. To je 'Bangaranga'. To je buka i vatra i ritam kao sila dobra - da otjera tamu i prodrma sobu natrag u život - ispričala je.

Foto: Lisa Leutner

Dara, pravim imenom Darina Yotova, dolazi iz Varne, a glazbom se bavi od djetinjstva. Širu popularnost u Bugarskoj stekla je još kao tinejdžerica nakon sudjelovanja u tamošnjem 'X Factoru' 2015. godine. Iako je završila na trećem mjestu, njezini energični nastupi i karizma brzo su joj otvorili vrata glazbene scene. Ubrzo je potpisala ugovor s izdavačkom kućom Virginia Records, a nedugo nakon tog objavila je debitantski singl 'K'vo ne chu', koji je postao veliki hit i jedan od najgledanijih spotova u Bugarskoj te godine.

Foto: Jens Büttner/DPA

Surađivala je s producentima i autorima iz SAD-a, Velike Britanije, Južne Koreje i Rumunjske, a pjesme poput 'Thunder', 'Call Me' i 'Mr. Rover' skupile su desetke milijuna pregleda. Posebnu pažnju privukla je i albumom 'ADHDARA' iz 2025. godine, koji je nazvala po dijagnozi ADHD-a koju je dobila u odrasloj dobi. Ranije je priznala kako joj je taj album jedan od najosobnijih projekata u karijeri.

Foto: Lisa Leutner

