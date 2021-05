Žiri u kojem se nalaze Indira Levak, Nives Celzijus, Goran Navojec i Igor Mešin ocjenjivat će nove transformacije natjecatelja i ove nedjelje.

Nova sezona showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donosi nam osam kandidata koji su se u prethodnim sezonama pokazali kao vrsni interpretatori. I ove nedjelje svojim će transformacijama uveseliti gledatelje.

Velikog estradnog umjetnika uz čije se pjesme i pleše i plače, Krunoslava Kiću Slabinca utjelovila je Maja Bajamić otpjevavši njegovu pjesmu 'Plavuša'.

- Imao sam dojam kad sam zatvorio oči da je to bio Kićo ili jako blizu Kići. Samo je on znao proizvoditi tu vrstu emocije kod publike. Pogodila si to fantastično, 100%. Odličan posao- riječi su kojima se Goran osvrnuo na Majin nastup.

Igor je također rekao da je nastup bio jako dobar i emotivan.

- Kiću sam osobno poznavala, bio je veliki čovjek. Slavonija voli Kiću i uvijek će ga voljeti. Ispunila si mi srce. Bila sam jako skeptična kako će Maja zatomiti svoju urbanu stranu, ali bila si divna i čestitam ti- kazala je Indira.

U slovensku trap zvijezdu Senidah, transformirao se Mario Petreković te na pozornici otpjevao njezinu pjesmu 'Mišići'.

- Podigao si mi raspoloženje. Ovo je kategorija iznad nečeg smiješnog- rekla je Indira.

- Meni si ti bila i glavom i bradom i bicepsom i tricepsom Senidah i glasom, dobio si malo dublji glas. Borio si se malo s tekstom, ali u potpunosti te razumijem- komentirala je Nives.

- Sve što se dalo izvući ti si izvukao- istaknuo je Goran.