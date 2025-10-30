Zaprešić Boysi o 20 godina na sceni: 'Naš bend nikada nije bio projekt, već prije svega obitelj'

Teško je zamisliti sportsko slavlje bez njihovih pjesama. Od 'Srca vatrenog' i 'Samo je jedno' do himničnih stihova 'Igraj moja Hrvatska' - Zaprešić Boysi već dvadeset godina pjevaju emocije nacije. Njihove melodije bude ponos, povezuju ljude i prenose duh zajedništva. Povodom velikog jubileja, u studiju su nam gostovali Ivan Novosel i Bojan Šalamon, dok bend uz njih čine i Marko Novosel, Saša Pleše te Zdeslav Klarić - svi redom prijatelji, kolege i, kako sami kažu, kumovi u životu i na sceni.

- Bend je nastao iz prijateljstva ekipe iz kvarta. Nije to bio glazbeni projekt, nego skupina prijatelja koji su išli na utakmice Dinama i reprezentacije, a onda te emocije prenijeli na papir i u pjesme - započeo je Ivan.

Kroz 20 godina, kaže, to zajedništvo je ostalo njihova najveća snaga.

- Shalla i Marko su kumovi, Saša i ja smo kumovi. To vam je obiteljski bend. Uvijek je bend bio iznad pojedinaca. To nas je povezalo i drži nas i danas - nastavio je Novosel.

Njihove pjesme već desetljećima prate velike trenutke hrvatskog sporta i društva.

Iskreno, jako smo ponosni na to - rekao je Ivan.

- Ono što radimo nije fejk. Sve nastaje iz srca. Marko piše tekstove. Shalla radi produkciju. Sve radimo u našoj maloj radionici. Ljudi to osjete. Nije samo navijački naboj, nego iskrena emocija - dodao je Novosel.

Kada je riječ o favoritima iz bogatog repertoara, dvojac se složio - 'Igraj moja Hrvatska' zauzima posebno mjesto.

- Ta je pjesma promijenila sve. Donijela je sreću i ljudima i nama. Ali emotivno, meni su najposebnije 'Moj Vukovar' i 'Kada otac zavoli' - istaknuo je Bojan.





- Globalno, 'Igraj moja Hrvatska' je vrhunac, ali osobno mi je najintimnija 'Duša moga grada' - prva samostalna pjesma i simbol naših početaka - nadovezao se Ivan.

Bojan je otkrio i tajnu dugovječnosti benda.

- Prijateljstvo i poštovanje. Sve radimo sami, autorski, unutar grupe. Marko tekstovi, Zdeslav i ja glazba i produkcija. Nema ega. Nema isticanja. Bend je uvijek iznad svega, iako dugo nismo vjerovali da možemo opstati i da imamo neku budućnost - naglasio je Šalamon.

Nakon 20 godina, Zaprešić Boysi odlučili su se vratiti na početak i obnoviti svoju prvu samostalnu pjesmu.

- 'Duša moga grada' je naš prvi singl. Rođeni smo Zagrepčani i 2009. nismo imali znanja ni mogućnosti da ju predstavimo kako zaslužuje. Sad smo to ispravili - objasnio je Ivan.

Ovoga puta snimili su i videospot - veličanstvenu posvetu Zagrebu i njegovim ljudima.

- Htjeli smo pokazati da su duša grada upravo ljudi.Zato smo pozvali one koji su simbol Zagreba – braću Sinković, Ivicu Kostelića, Dubravka Šimenca, Denisa Špoljarića, Prljavo kazalište, ekipu iz 'Bitangi i princeza', pa čak i Mirjanu Bohanec Vidović iz filma 'Tko pjeva zlo ne misli'. Scenu s njom snimali smo na Gornjem gradu, u kultnom kafiću ‘Kod Žnidaršića’. Mislim da smo uspjeli probuditi onu pravu, staru dušu Zagreba - istaknuo je Ivan.

A upravo je s Mirjanom nastala i anegdota vrijedna pamćenja.

- Saša je prije nekoliko godina slušao radio i u eteru se javila gospođa Bohanec. Kad su je pitali koju bi pjesmu htjela čuti, rekla je - ‘Duša moga grada’ od onih dečki iz Zaprešića. Kad smo to čuli, odmah smo znali da je moramo pozvati u remake. Bila je oduševljena, družili smo se i, naravno, popili gemišt - prokomentirao je Ivan s osmijehom na licu.

Za članove benda, Zagreb nije samo rodni grad – to je identitet.

- Svi smo rođeni ovdje, išli smo u škole, radili u Zagrebu. Iako smo spavali u Zaprešiću, život nam je uvijek bio vezan uz grad. - istaknuo Bojan.

- Zagreb ti je u krvi od rođenja. Zaprešić je dio našeg života. Ponosni smo što nosimo njegovo ime, ali Zagreb je duša. I zato 'Duša moga grada' ima posebno značenje - nadodao je Ivan.

Priče s turneja samo potvrđuju koliko je bend povezan i duhovit. Bojan se prisjetio nastupa u Melbourneu 2018.

- Šator s četiri tisuće ljudi, baklje, ludnica! Sutradan letimo za Novi Zeland, i mene na aerodromu zaustave zbog eksploziva jer je hoodie majica bila puna tragova baklji s koncerta. Srećom, službenica me prepoznala i sve je završilo smijehom - prisjetio se Šalamon.

S druge strane, Ivan pamti toplinu hrvatske zajednice s druge strane svijeta.

- Na Novom Zelandu nas je dočekao dječji zbor - pola Hrvati, pola Maori - koji su u glas pjevali 'Neopisivo'. To je bilo nešto posebno. A kasnije sam se, eto, 'oženio' u maorskom selu - pravi obred, ples Haka, sve! Moji kumovi iz benda su umirali od smijeha - priznao je Novosel.

Dvadeset godina iza njih, ali planovi idu dalje.

- Nismo gotovi, tek smo na pola puta. Pripremamo nove pjesme. Imamo nekoliko ideja za Svjetsko prvenstvo 2026. i želimo ostati produktivni. Ne samo s navijačkim pjesmama, nego i s onima o životu, emociji i domovini - otkrio je Bojan.

- Važno nam je ostati originalni i svoji. Ne ponavljati se, ali ostati vjerni onome što jesmo – iskreni dečki koji pjevaju iz srca - zaključio je Ivan.

