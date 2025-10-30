Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOCIJE, PONOS I PRIJATELJSTVO

Zaprešić Boysi o 20 godina na sceni: 'Naš bend nikada nije bio projekt, već prije svega obitelj'

Piše Marinela Mesar, Sara Študir,
Čitanje članka: 4 min
Zaprešić Boysi o 20 godina na sceni: 'Naš bend nikada nije bio projekt, već prije svega obitelj'
5
Foto: promo

Nedavno su objavili remake pjesme 'Duša moga grada' i okupili legende Zagreba, a u razgovoru su nam Ivan Novosel i Bojan Šalamon otkrili kako je sve počelo, što ih pokreće te gdje ih vode nadolazeće godine...

Teško je zamisliti sportsko slavlje bez njihovih pjesama. Od 'Srca vatrenog' i 'Samo je jedno' do himničnih stihova 'Igraj moja Hrvatska' - Zaprešić Boysi već dvadeset godina pjevaju emocije nacije. Njihove melodije bude ponos, povezuju ljude i prenose duh zajedništva. Povodom velikog jubileja, u studiju su nam gostovali Ivan Novosel i Bojan Šalamon, dok bend uz njih čine i Marko Novosel, Saša Pleše te Zdeslav Klarić - svi redom prijatelji, kolege i, kako sami kažu, kumovi u životu i na sceni. 

Zaprešić Boysi
Zaprešić Boysi | Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

- Bend je nastao iz prijateljstva ekipe iz kvarta. Nije to bio glazbeni projekt, nego skupina prijatelja koji su išli na utakmice Dinama i reprezentacije, a onda te emocije prenijeli na papir i u pjesme - započeo je Ivan. 

Dva desetljeća, ista emocija Spektakl emocija! Zaprešić Boys okupili poznate face i 'oživjeli' hit 'Duša moga grada'...
Spektakl emocija! Zaprešić Boys okupili poznate face i 'oživjeli' hit 'Duša moga grada'...

Kroz 20 godina, kaže, to zajedništvo je ostalo njihova najveća snaga.

- Shalla i Marko su kumovi, Saša i ja smo kumovi. To vam je obiteljski bend. Uvijek je bend bio iznad pojedinaca. To nas je povezalo i drži nas i danas - nastavio je Novosel. 

Njihove pjesme već desetljećima prate velike trenutke hrvatskog sporta i društva.

Iskreno, jako smo ponosni na to - rekao je Ivan.

- Ono što radimo nije fejk. Sve nastaje iz srca. Marko piše tekstove. Shalla radi produkciju. Sve radimo u našoj maloj radionici. Ljudi to osjete. Nije samo navijački naboj, nego iskrena emocija - dodao je Novosel. 

Kada je riječ o favoritima iz bogatog repertoara, dvojac se složio - 'Igraj moja Hrvatska' zauzima posebno mjesto.  

- Ta je pjesma promijenila sve. Donijela je sreću i ljudima i nama. Ali emotivno, meni su najposebnije 'Moj Vukovar' i 'Kada otac zavoli' - istaknuo je Bojan. 

'LUDILO' Nogometno 'ludilo' uz Zaprešić Boyse! Izbacili su svoj novi singl
Nogometno 'ludilo' uz Zaprešić Boyse! Izbacili su svoj novi singl



- Globalno, 'Igraj moja Hrvatska' je vrhunac, ali osobno mi je najintimnija 'Duša moga grada' - prva samostalna pjesma i simbol naših početaka - nadovezao se Ivan. 

Bojan je otkrio i tajnu dugovječnosti benda. 

- Prijateljstvo i poštovanje. Sve radimo sami, autorski, unutar grupe. Marko tekstovi, Zdeslav i ja glazba i produkcija. Nema ega. Nema isticanja. Bend je uvijek iznad svega, iako dugo nismo vjerovali da možemo opstati i da imamo neku budućnost  - naglasio je Šalamon. 

Nakon 20 godina, Zaprešić Boysi odlučili su se vratiti na početak i obnoviti svoju prvu samostalnu pjesmu.

- 'Duša moga grada' je naš prvi singl. Rođeni smo Zagrepčani i 2009. nismo imali znanja ni mogućnosti da ju predstavimo kako zaslužuje. Sad smo to ispravili - objasnio je Ivan.

Foto: YouTube

Ovoga puta snimili su i videospot - veličanstvenu posvetu Zagrebu i njegovim ljudima.

- Htjeli smo pokazati da su duša grada upravo ljudi.Zato smo pozvali one koji su simbol Zagreba – braću Sinković, Ivicu Kostelića, Dubravka Šimenca, Denisa ŠpoljarićaPrljavo kazalište, ekipu iz 'Bitangi i princeza', pa čak i Mirjanu Bohanec Vidović iz filma 'Tko pjeva zlo ne misli'. Scenu s njom snimali smo na Gornjem gradu, u kultnom kafiću ‘Kod Žnidaršića’. Mislim da smo uspjeli probuditi onu pravu, staru dušu Zagreba - istaknuo je Ivan. 

A upravo je s Mirjanom nastala i anegdota vrijedna pamćenja.

- Saša je prije nekoliko godina slušao radio i u eteru se javila gospođa Bohanec. Kad su je pitali koju bi pjesmu htjela čuti, rekla je - ‘Duša moga grada’ od onih dečki iz Zaprešića. Kad smo to čuli, odmah smo znali da je moramo pozvati u remake. Bila je oduševljena, družili smo se i, naravno, popili gemišt - prokomentirao je Ivan s osmijehom na licu. 

Za članove benda, Zagreb nije samo rodni grad – to je identitet.

- Svi smo rođeni ovdje, išli smo u škole, radili u Zagrebu. Iako smo spavali u Zaprešiću, život nam je uvijek bio vezan uz grad. - istaknuo Bojan. 

POGLEDAJTE ATMOSFERU... FOTO Zagreb slavio uz Prljavce, Daleku obalu i Zaprešić Boyse, a Thompson je 'zapalio' publiku...
FOTO Zagreb slavio uz Prljavce, Daleku obalu i Zaprešić Boyse, a Thompson je 'zapalio' publiku...

- Zagreb ti je u krvi od rođenja. Zaprešić je dio našeg života. Ponosni smo što nosimo njegovo ime, ali Zagreb je duša. I zato 'Duša moga grada'  ima posebno značenje - nadodao je Ivan. 

Priče s turneja samo potvrđuju koliko je bend povezan i duhovit. Bojan se prisjetio nastupa u Melbourneu 2018.

- Šator s četiri tisuće ljudi, baklje, ludnica! Sutradan letimo za Novi Zeland, i mene na aerodromu zaustave zbog eksploziva jer je hoodie majica bila puna tragova baklji s koncerta. Srećom, službenica me prepoznala i sve je završilo smijehom - prisjetio se Šalamon. 

S druge strane, Ivan pamti toplinu hrvatske zajednice s druge strane svijeta.

- Na Novom Zelandu nas je dočekao dječji zbor - pola Hrvati, pola Maori - koji su u glas pjevali 'Neopisivo'. To je bilo nešto posebno. A kasnije sam se, eto, 'oženio' u maorskom selu - pravi obred, ples Haka, sve! Moji kumovi iz benda su umirali od smijeha - priznao je Novosel. 

BEND ZA 24SATA Zaprešić Boys znaju recept za sjajnu navijačku pjesmu: 'Ako nije pisana iz srca, ne valja...'
Zaprešić Boys znaju recept za sjajnu navijačku pjesmu: 'Ako nije pisana iz srca, ne valja...'

Dvadeset godina iza njih, ali planovi idu dalje.

- Nismo gotovi, tek smo na pola puta. Pripremamo nove pjesme. Imamo nekoliko ideja za Svjetsko prvenstvo 2026. i želimo ostati produktivni. Ne samo s navijačkim pjesmama, nego i s onima o životu, emociji i domovini - otkrio je Bojan. 

- Važno nam je ostati originalni i svoji. Ne ponavljati se, ali ostati vjerni onome što jesmo – iskreni dečki koji pjevaju iz srca - zaključio je Ivan. 

Foto: PROMO/kolaz

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske
LIJEPA ZAGREPČANKA

FOTO Tko je Ema Helena Vičar, upoznajte novu Miss Hrvatske

Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske. Proglašena je najljepšom među 15 djevojaka iz različitih dijelova Hrvatske i predstavljat će našu zemlju na 73. Miss World festivalu, najstarijem i najutjecajnijem svjetskom izboru ljepote. Aktualna misica Tomislava Dukić predala je krunu svojoj nasljednici u srijedu na svečanosti u Zagrebu.
Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske
30. MISS HRVATSKE

Zagrepčanka Ema Helena Vičar (23) nova je Miss Hrvatske

Ema Helena ima 23 godine i dolazi iz Zagreba. Trenutno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury brand management na International University of Monaco
FOTO Upsić! Nives Celzijus pukle hlače na nezgodnom mjestu: 'Ja ovakva šećem po trgovini!'
DOBRO SE NASMIJALA SAMA SEBI

FOTO Upsić! Nives Celzijus pukle hlače na nezgodnom mjestu: 'Ja ovakva šećem po trgovini!'

Dok je Nives Celzijus bezbrižno šetala trgovinom tražeći ono što treba kupiti, nije ni slutila da su joj na guzi pukle traperice. Ipak, sve je ostalo zabilježeno na videu koji je Nives kasnije podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025