Zapušten i mršav glumac fanove šokirao izgledom: Tanke noge i lice koje je naglo ostarjelo...

Na poznatoj plaži u Malibuu prošetao je glumac Jonah Hill (39) i šokirao sve obožavatelje svojim izgledom. U posljednjih par godina pohvalio se gubitkom kilograma, ali čini se da američki glumac i producent nije stao s mršavljenjem.

Jonah je snimljen u ljetnim cipelama, sivoj majici i maslinastim kratkim hlačama koje su mu otkrile jako mršave noge.

Foto: Profimedia

Lice mu je prekrila duga brada, a čini se i kako je odlučio pustiti kosu. Svojim je izgledom zabrinuo fanove pa su na društvenim mrežama već počele rasprave.

- Izgleda kao beskućnik, sav zapušten; Što mu se dogodilo? - pisali su na Twitteru i uspoređivali ga s Tomom Hanksom kada je glumio 'Willsona' koji je završio na pustom otoku u filmu 'Cast Away'

Nije prvi put da je šokirao javnost svojim imidžem, a Jonah će uskoro postati otac po prvi put.

Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

Njegova partnerica Olivia Millar koju vješto skriva od javnosti je trudna. Ona je krajem ožujka viđena s povećim trbuhom na ulicama Kalifornije, kako navodi Page Six.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Glumac je poznat po svojim ulogama u Netflixovom filmu 'Don't Look Up', komediji 'Superbad', 'Knocked Up', '21 Jump Street' i 'The Wolf Of Wall Street'.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

