Zaradio je milijardu dolara, a nije ni snimao godinama...

Crveni tepisi, luksuzni domovi i milijunski honorari već su dugo sinonim za život filmskih zvijezda. No prava zarada, ona koja traje desetljećima, često dolazi izvan kamere. Dok neki glumci neumorno nižu filmske uloge, drugi se okreću biznisu, pokreću vlastite brendove, investiraju u nekretnine i dijele dio svoje karizme s tržištem.

Tko su najbogatije zvijezde današnjice koje su dokazale da gluma i biznis idu ruku pod ruku? Pogledajmo tko sjedi na holivudskom financijskom tronu.

Na samom vrhu liste najbogatijih glumaca nalazi se legendarni Arnold Schwarzenegger, Terminator, bivši guverner Kalifornije i bodybuilder s nevjerojatnih 1,1 milijardu dolara. Iako nije glumio još od 2019. (novi film 'The Man with the Bag' je snimljen, ali još čeka premijeru), njegovo se bogatstvo povećava zahvaljujući pametnim ulaganjima, posebno u nekretnine i investicijske fondove. Naravno, blockbusteri poput serijala 'Terminator' dali su mu jaki financijski vjetar u leđa.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Na drugome mjestu je jednako snažan i poslovno domišljen Dwayne 'The Rock' Johnson, čije se bogatstvo procjenjuje na 800 milijuna dolara. Osim što glumi u hitovima poput 'Moana 2' i 'Red One', The Rock je i uspješan poduzetnik. Uložio je u brend Teremana Tequila, koji vrijedi čak dvije milijarde dolara, a on posjeduje 30 posto udjela.

Samo u 2024. godini zaradio je 88 milijuna dolara, i to isključivo od filmskih uloga!

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Ništa slabije ne stoji ni još jedan holivudski gigant, Tom Cruise. Njegovo bogatstvo također iznosi oko 800 milijuna dolara, a zahvaliti ga može dugogodišnjoj poslovnoj strategiji. Od početaka je tražio postotak od zarade filmova, a to se itekako isplatilo, osobito kroz franšizu 'Nemoguća misija' i hit 'Top Gun'.

Foto: Profimedia

Na listi se nalazi i uvijek šarmantni George Clooney, čije se bogatstvo procjenjuje na 500 milijuna dolara. Najveći financijski uspjeh postigao je prodajom brenda tekile Casamigos, koji je prodao za milijardu dolara. Tu su i unosni reklamni ugovori, poput onoga s Nespressom, te niz uspješnih filmskih projekata.