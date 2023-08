Žarko Radić otkrio što ga čini sretnim: Jako je važno za sve, a malo je povezano s godinama

Duševni mir. Malo je to povezano s godinama, ali mi se čini da je jako važno za sve nas da barem ponekad u dobroj varijanti što češće osjetimo taj neki unutrašnji mir, otkrio je glumac Žarko Radić (73) za RTL, kada su ga pitali što ga čini sretnim.

Splitskog glumca ćemo od jeseni gledati u novoj RTL-ovoj seriji 'San Snova'. Utjelovit će svećenika Marinka, s kojim se, kako kaže, može poistovjetiti.

Foto: RTL

- Pokušavam biti duhovan. Jako mi je stalo do direktnog kontakta s višim silama - objasnio je Žarko.

Glumac je ranije otkrio kako se pripremao za ulogu svećenika.

- Svi imamo neku predožbu što je duhovno lice, svećenik, a s druge strane imate neke zadane scene u tekstu u kojem je on prikazan više kao čovjek nego duhovnjak. Ima mana. Pokušat ću da bude jedan duhovnjak koji ima svoje vrline i mane koje potječu iz teksta tako da je on sastavljen od dvije vrste vrijednosti, odnosno bivalentan je što je dobro jer mislim da će biti uvjerljiviji - ispričao je.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Žarku svaka uloga leži prirodno, kao da se ne treba puno pripremati.

- To bi tako trebalo ispasti. Imam puno iskustva. Prvi film sam snimio 1971. godine. Prošlo je znači 52, 53 godine i stvarno sam puno stvari radio. Cilj je da to sve ispadne kao da ne glumite. Pokušavam to tako raditi, nekad mi uspije, a nekad mi ne uspije - rekao nam je ranije.

Smatra se ozbiljnim radnikom i čini sve kako bi što bolje odradio zadatak koji mu je povjeren. Kaže, to podrazumijeva dosta rada na tekstu. Kako seriju brzo snimaju, vrlo je važno da se pripreme za scene i da ih s partnerom prije snimanja prođu.

- Uvijek sam imao sreće da sam radio te neke tipove antiheroja. One koji bi htjeli sve najbolje, ali im često to ne polazi za rukom. U zadnje vrijeme me često te uloge dopadnu i uživam u njima. Nadam se da se to barem malo vidi - ispričao nam je glumac.