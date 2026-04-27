Zaručili su se Zoë Kravitz i Harry Styles nakon osam mjeseci veze

Nakon fotografija koje su preplavile internet, a na kojima Zoë Kravitz nosi prsten na prstenjaku, izvor blizak paru potvrdio je za Page Six da su glumica iz serije “High Fidelity” i pop zvijezda Harry Styles zaručeni.

“On je potpuno opčinjen njome”, tvrdi izvor. “Za nju bi skočio i s litice.”

Istodobno, kako se doznaje, Kravitz je “na sedmom nebu”.

“Nitko iz njihova bliskog kruga nije iznenađen”, dodaje izvor.

Par je prvi put potaknuo glasine o zarukama tijekom vikenda, kada je 37-godišnja Kravitz fotografirana kako ljubi 32-godišnjeg Stylesa, dok na ruci nosi blistavi prsten. Predstavnici para zasad nisu odgovorili na upite za komentar.

Kravitz i Styles prvi su put povezani u kolovozu 2025. godine, kada su viđeni kako zagrljeni šeću Rimom. Istog mjeseca snimljeni su i u Londonu kako razmjenjuju nježnosti. Izvori su tada brzo naglasili da njihova veza nije prolazna avantura. Već mjesec dana kasnije jedan je izvor izjavio: “Imam osjećaj da su od nule došli do sto.”

“Tako je teško izlaziti kao slavna osoba… Harry ne bi izašao u javnost sa Zoë da to nije nešto ozbiljno”, dodao je.

Do siječnja 2026. činilo se da je par duboko zaljubljen, a izvor je tada otkrio da je Kravitz bliskim prijateljima govorila kako je pop zvijezda “njezina srodna duša”.

Unatoč tome, par je uglavnom držao vezu podalje od očiju javnosti, rijetko komentirajući svoj odnos, i povremeno bivajući fotografiran u šetnjama Brooklynom.

Prošlog mjeseca snimljeni su kako se drže za ruke pri dolasku na zabavu nakon emisije “Saturday Night Live”, koju je Styles vodio.

Kravitz je bila u braku s Karlom Glusmanom od lipnja 2019. do prosinca 2020., nakon čega je bila u vezi s Channingom Tatumom. Par se zaručio 2023., no prekinuli su godinu dana kasnije.

S druge strane, Styles je ranije bio u vezama s Taylor Russell, Olivijom Wilde, Kendall Jenner i Taylor Swift.

Nekoliko mjeseci prije nego što je započeo vezu s Kravitz, Styles je viđen kako razmjenjuje nježnosti s londonskom producenticom Ellom Kenny na festivalu Glastonbury.

*uz korištenje AI-ja

