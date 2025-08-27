Zaručnički prsten Taylor Swift ima posebnu priču: Procijenili i koliko ga je Travis Kelce platio

Na ruci Taylor Swift (35) zabljesnuo je zaručnički prsten. Naime, pjevačica se zaručila s igračem američkog nogometa Travisom Kelceom, a na društvenim mrežama osvanule su i fotografije. Posebnu pozornost privukao je upravo dijamant iza kojeg stoje brojne zanimljivosti.

Foto: Instagram

Zlatni prsten zajednički su dizajnirali draguljar Kindred Lubeck iz Artifex Fine Jewelry i sam Kelce, a šarmu dodatno doprinose detaljne gravure. Ovakvi stari dijamanti jastučastog oblika posebno su bili popularni još u 18. i 19. stoljeću. Inače, Lubeck je zlatar koji se bavi ručnim graviranjem, nešto poput tetoviranja prstenja, kao što je jednom prilikom objasnio za Voyage, prenosi Page Six.

Foto: Instagram

- U osnovi, uzimam vrlo male, oštre instrumente i izrezujem komadiće metala, obično sa strane prstenja, u određeni dizajn, rekao je Lubeck tada.

Lubeckovo prstenje dostupno je i na web stranici Artifex Finea. Cijene se kreću of 4300 dolara za one s motivom zvijezde Sjevernjače do onih od 38 000 dolara s dizajnom od 5,02-karatnim dijamantom od rudnika konjaka. Također, neki od stručnjaka procjenjuju Kelceovu narudžbu, zahvaljujući velikom središnjem kamenu, na milijun dolara.

Inače, Taylor i Kelce vezu su započeli u ljeto 2023. Ranije joj je nogometaš neuspješno pokušao dati svoj broj mobitela u sklopu Eras Toura u Kansas Cityju. Od tada su postali nerazdvojni, a Swift je Kelcea počela pratiti i na utakmicama. S druge strane, nogometaš je pjevačicu podržao na turneji u nekoliko zemalja, a jednom se pojavio i na pozornici u Londonu.