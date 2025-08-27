Obavijesti

Zaručnički prsten Taylor Swift ima posebnu priču: Procijenili i koliko ga je Travis Kelce platio

Piše Marinela Mesar,
Foto: Instagram

Unikatni komad dizajnirali su zlatar Kindred Lubeck iz Artifex Fine Jewelry i Kelce. Ovakvi dijamanti posebno su bili popularni još u 18. i 19. stoljeću, a dodatnom šarmu pridonose detaljne gravure.

Na ruci Taylor Swift (35) zabljesnuo je zaručnički prsten. Naime, pjevačica se zaručila s igračem američkog nogometa Travisom Kelceom, a na društvenim mrežama osvanule su i fotografije. Posebnu pozornost privukao je upravo dijamant iza kojeg stoje brojne zanimljivosti.

Foto: Instagram

Zlatni prsten zajednički su dizajnirali draguljar Kindred Lubeck iz Artifex Fine Jewelry i sam Kelce, a šarmu dodatno doprinose detaljne gravure. Ovakvi stari dijamanti jastučastog oblika posebno su bili  popularni još u 18. i 19. stoljeću. Inače, Lubeck je zlatar koji se bavi ručnim graviranjem, nešto poput tetoviranja prstenja, kao što je jednom prilikom objasnio za Voyage, prenosi Page Six

Foto: Instagram

 - U osnovi, uzimam vrlo male, oštre instrumente i izrezujem komadiće metala, obično sa strane prstenja, u određeni dizajn, rekao je Lubeck tada.

Lubeckovo prstenje dostupno je i na web stranici Artifex Finea. Cijene se kreću of 4300 dolara za one s motivom zvijezde Sjevernjače do onih od 38 000 dolara s dizajnom od 5,02-karatnim dijamantom od rudnika konjaka. Također, neki od stručnjaka procjenjuju Kelceovu narudžbu, zahvaljujući velikom središnjem kamenu, na milijun dolara.

ČEKA JU NOVA TITULA Zaruke godine! Taylor Swift je rekla 'da' svom Travisu Kelceu, a postaje i hrvatska nevjesta...
Zaruke godine! Taylor Swift je rekla 'da' svom Travisu Kelceu, a postaje i hrvatska nevjesta...

Inače, Taylor i Kelce vezu su započeli u ljeto 2023. Ranije joj je nogometaš neuspješno pokušao dati svoj broj mobitela u sklopu Eras Toura u Kansas Cityju. Od tada su postali nerazdvojni, a Swift je Kelcea počela pratiti i na utakmicama. S druge strane, nogometaš je pjevačicu podržao na turneji u nekoliko zemalja, a jednom se pojavio i na pozornici u Londonu.

