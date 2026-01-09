Zaručnički prsteni s porukom: Otkriveni svi detalji nakita Dove Cameron i Damiana Davida

Zaruke Dove Cameron i frontmena Maneskina Damiana Davida, koje su par objavio prije nekoliko dana, i dalje su u središtu pozornosti, a sada su poznati i svi detalji njihovih zaručničkih prstenova. Talijanski draguljar Alessandro Bernini, koji je izradio nakit za ovaj glazbeno-glumački par, podijelio je fotografije i videozapise prstenova, otkrivši njihovu simboliku i iznimnu izradu, prenosi People.

Prema Berninijevim riječima, oba su prstena izrađena u Italiji, a nastali su kao slavlje "sjedinjenja dviju duša i bezvremenske ljubavi". Na njihovoj izradi radili su vrhunski majstori zlatari, što je vidljivo u svakom detalju.

Foto: Instagram

Dove Cameron nosi elegantan dijamantni prsten s Asscher brušenim središnjim kamenom, okruženim potpunim haloom od dijamanata, razdvojenim pavé obručem i bazom od ružičastog zlata. Damiano David odlučio se za muževniju verziju – prsten s istim središnjim kamenom, ali s širokim, tzv. cigar obručem.

Posebnu emotivnu vrijednost prstenovima daju gravure s unutarnje strane. Na Damianoovu prstenu stoji poruka "Najbolji dio toga što sam živ", dok Dovein nosi odgovor "Moj najdraži dio toga što sam živa", čime prstenovi čine simboličnu cjelinu.

Zaruke su uslijedile nekoliko mjeseci nakon što su u listopadu potaknuli glasine o prosidbi, kada je Cameron viđena s blistavim prstenom na ruci tijekom boravka u Sydneyju. U to vrijeme glumica je obilježila i drugu godišnjicu njihove veze emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Sretne vijesti oduševile su i obitelj Cameron. Njezina majka Bonnie Wallace javno je izrazila radost zbog zaruka, istaknuvši kako nije mogla zamisliti boljeg partnera za svoju kćer. Slične poruke uputila je i Doveina sestra Claire Hosterman, poželjevši Damianu dobrodošlicu u obitelj.

Detalji zaručničkih prstenova još su jednom pokazali koliko Cameron i David pažnje posvećuju simbolici i osobnom značenju – čak i kada je riječ o najsitnijim, ali najintimnijim detaljima njihove ljubavne priče.