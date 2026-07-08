Obavijesti

Show

Komentari 0
OPUŠTANJE UZ MORE

Zasluženi odmor! Edin i Amra Džeko nakon SP-a s obitelji uživaju na hrvatskoj obali

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zasluženi odmor! Edin i Amra Džeko nakon SP-a s obitelji uživaju na hrvatskoj obali
7
Foto: Armin Dorgut/PIXSELL/
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon više napornih mjeseci ispunjenih nogometnim obavezama, kapetan BiH reprezentacije, supruga Amra i njihova djeca, uspjeli su pronaći vremena za obiteljski odmor

Admiral

Nakon Svjetskog nogometnog prvenstva na kojem je predvodio BiH reprezentaciju, Edin Džeko je sa suprugom Amrom i djecom stigao na odmor u Dubrovnik. Nakon više napornih mjeseci ispunjenih nogometnim obavezama, kapetan BiH reprezentacije, supruga Amra i njihova djeca, uspjeli su pronaći vremena za obiteljski odmor.

EMOTIVAN POVRATAK Vratila se u grad koji joj je obilježio život! Amra Džeko iz Los Angelesa bodri 'Zmajeve'
Vratila se u grad koji joj je obilježio život! Amra Džeko iz Los Angelesa bodri 'Zmajeve'

Amra Džeko objavila je više fotografija i storyja na svom Instagramu na kojima se vidi kako uživaju u večernjim šetnjama i vožnjama dubrovačkim ulicama, a djeca skokovima u bazen. 

- Napokon odmor - napisala je Amra ispod objave.

Foto: Instagram

Edin i Amra u braku su deset godina te imaju četvero zajedničke djece - Unu, Danija, Daliju i Hanu, a Amra iz prijašnjeg braka ima i kćer Sofiju. 

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Shakira šokira! Pokazala je guzu u crvenim brazilkama
VRUĆE IZDANJE

FOTO Shakira šokira! Pokazala je guzu u crvenim brazilkama

Poznata pjevačica opuštala se u Miamiju i istaknula svoje slavne obline u jarkocrvenom bikiniju s resicama. Kupala se u moru, skakala i polijevala vodom, mameći pritom uzdahe svih koji su je gledali.
FOTO Tuga i suze na Mirogoju: Obitelj Zrinka Ogreste shrvana
CIJENJENI REDATELJ

FOTO Tuga i suze na Mirogoju: Obitelj Zrinka Ogreste shrvana

Obitelj te brojni prijatelji i kolege su se u srijedu oprostili od poznatog redatelja Zrinka Ogreste na zagrebačkom Mirogoju. U utorak je za njega održana i komemoracija u HNK
Nova ljubav nakon Maje Šuput? Šime Elez progovorio je o šetnji s atraktivnom plavušom!
MISTERIJ IZ SPLITA

Nova ljubav nakon Maje Šuput? Šime Elez progovorio je o šetnji s atraktivnom plavušom!

Naša čitateljica u utorak je vidjela Šimu s atraktivnom plavušom. Ispričala nam je da su se držali za ruke, a on se sad prvi put oglasio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026