Zasluženi odmor! Edin i Amra Džeko nakon SP-a s obitelji uživaju na hrvatskoj obali

Nakon Svjetskog nogometnog prvenstva na kojem je predvodio BiH reprezentaciju, Edin Džeko je sa suprugom Amrom i djecom stigao na odmor u Dubrovnik. Nakon više napornih mjeseci ispunjenih nogometnim obavezama, kapetan BiH reprezentacije, supruga Amra i njihova djeca, uspjeli su pronaći vremena za obiteljski odmor.

Amra Džeko objavila je više fotografija i storyja na svom Instagramu na kojima se vidi kako uživaju u večernjim šetnjama i vožnjama dubrovačkim ulicama, a djeca skokovima u bazen.

- Napokon odmor - napisala je Amra ispod objave.

Foto: Instagram

Edin i Amra u braku su deset godina te imaju četvero zajedničke djece - Unu, Danija, Daliju i Hanu, a Amra iz prijašnjeg braka ima i kćer Sofiju.