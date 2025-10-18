Zastava 'Ovo je mjesto slobode' na naklonu premijere u ZKM-u

Na naklonu nakon sinoćnje premijere predstave 'Max, Mischa i ofenziva Tet' redatelja Ivice Buljana u Zagrebačkom je kazalištu mladih ansambl razvio zastavu na kojoj je pisalo Ovo je mjesto slobode – za Hrvatsku slobode.

Foto: promo

Time je i ZKM i ansambl predstave jasno dao do znanja da umjetnost i kultura moraju ostati mjesta slobode bez zabrana i prijetnji, pridružujući se tako Inicijativi za Hrvatsku slobodu koju je do sada potpisalo više od 250 organizacija i gotovo 3.400 pojedinki i pojedinaca iz područja kulture i umjetnosti, znanosti, novinarstva i civilnog društva.

Foto: promo

Prije ZKM-a, istu su zastavu na kraju predstave iznijele članice i članovi Zagrebačkog plesnog centra, dok su obilježja Ovo je mjesto slobode do sada na ulazima u svoje prostore postavili Kinoteka, Klub Močvara, Pogon Jedinstvo, Vintage industrial bar, Akademija dramskih umjetnosti u Zagrebu te Društveni centar Rojc u Puli.

Inicijativa Za Hrvatsku slobode nastala je spontano nakon otkazivanja festivala u Benkovcu Nosi me zbog prijetnji kao i prijetnji šibenskom festivalu Fališ mi. S ciljem bezuvjetne obrane ustavom zajamčenih umjetničkih, novinarskih i znanstvenih sloboda, a okuplja umjetnike, književnike i novinare, akademsku i znanstvenu zajednicu, civilno društvo i sindikate te zahtjeva od Vladu RH i drugih institucija da spriječe svako ugrožavanje slobode umjetničkog i svakog drugog izričaja u demokratskoj Hrvatskoj.

Foto: promo

Inicijativa će nastaviti s obilježavanjem ‘mjesta slobode’ diljem Hrvatske, a razvijanje zastave može se očekivati u mnogim hrvatskim kazalištima.