Zašto Andrew više nije princ?

Nekada jedan od najpopularnijih članova britanske kraljevske obitelji, drugi sin kraljice Elizabete II., Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je u četvrtak, navode britanski mediji. Sumnjiči ga se na zloupotrebu javne dužnosti.

Odlukom njegova brata, kralja Charlesa III., krajem 2025. godine formalno mu je oduzeta titula princa i oslovljavanje "Njegova Kraljevska Visost", što predstavlja kulminaciju dugogodišnjeg skandala koji je prijetio narušiti ugled cijele monarhije. Bio je to potez bez presedana u modernoj povijesti, iznuđen nizom loših procjena, kompromitirajućih prijateljstava i teških optužbi za seksualno zlostavljanje.

Prijateljstvo s Epsteinom

Put prema gubitku statusa za Andrewa, bivšeg vojvodu od Yorka, započeo je njegovim bliskim odnosom s američkim financijerom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Veza koja je godinama izazivala nelagodu u javnosti eksplodirala je u prvorazredni skandal nakon Epsteinova samoubojstva u zatvoru 2019. godine, dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Foto: Chris Radburn

Ključna figura u Andrewovom padu bila je Virginia Giuffre, jedna od najistaknutijih Epsteinovih žrtava. Ona je godinama tvrdila da ju je Epstein kao sedamnaestogodišnjakinju prisilio na seksualne odnose s Andrewom u tri navrata. Unatoč njegovu energičnom poricanju, Giuffre je 2021. godine podnijela građansku tužbu protiv njega u Sjedinjenim Državama. Iako nikada nije priznao krivnju, Andrew je 2022. godine pristao na izvansudsku nagodbu tešku, prema procjenama, i do 16 milijuna dolara, čime je trajno zapečatio svoju sudbinu u očima javnosti i unutar obitelji.

Njegov pokušaj da popravi štetu katastrofalnim intervjuom za BBC-jev Newsnight 2019. godine samo je pogoršao situaciju. Njegova objašnjenja, uključujući tvrdnju da je na dan navodnog susreta s Giuffre bio na dječjoj rođendanskoj zabavi u pizzeriji te da se ne može sjećati plesa jer zbog medicinskog stanja nije bio u stanju znojiti se, javnost je doživjela kao neuvjerljiva i arogantna.

Oduzimanje titula i privilegija

Iako se Andrew još 2019. povukao iz javnog života, a 2022. mu je kraljica Elizabeta oduzela vojne počasti, pritisak za potpunim distanciranjem nije jenjavao. Konačni udarac stigao je u jesen 2025. godine. Objava posthumnih memoara Virginije Giuffre, koja je u travnju iste godine počinila samoubojstvo, te ponovno pojavljivanje e-mailova iz 2011. koji su dokazivali da je Andrew ostao u kontaktu s Epsteinom mjesecima nakon što je tvrdio da je prekinuo sve veze, primorali su kralja Charlesa III. na drastičan potez.

Buckinghamska palača je 30. listopada 2025. objavila da je kralj pokrenuo formalni proces oduzimanja svih preostalih titula. Nekoliko dana kasnije, kraljevskom poveljom poznatom kao Letters Patent, Andrewu je i službeno ukinuta titula princa i pravo na oslovljavanje "Njegova Kraljevska Visost". Time je izgubio i titulu vojvode od Yorka, grofa od Invernessa i baruna Killyleagha. Palača je u priopćenju navela da su "ove mjere smatrane nužnima" te izrazila suosjećanje sa "žrtvama i preživjelima svih oblika zlostavljanja".

Gubitak doma i potpuna izolacija

Sankcije se nisu zaustavile samo na titulama. Andrewu je naređeno da napusti Royal Lodge, raskošnu rezidenciju s 30 soba u blizini dvorca Windsor u kojoj je živio više od dva desetljeća. Britanski mediji otkrili su da godinama nije plaćao najam, već je imao ugovor koji je predviđao simboličnu rentu u zamjenu za održavanje imanja. Dodatno ga je kompromitirala informacija da je u toj rezidenciji 2006. ugostio Epsteina, njegovu suradnicu Ghislaine Maxwell i producenta Harveyja Weinsteina, samo dva mjeseca nakon što je za Epsteinom izdana tjeralica zbog seksualnog napada na maloljetnicu.

Prema odluci, Andrew se morao preseliti na privatni posjed Sandringham u Norfolku, a smještaj mu privatno financira kralj. Njegova bivša supruga Sarah Ferguson, koja je s njim živjela u Royal Lodgeu, također je morala iseliti i pronaći vlastiti smještaj.

Foto: PA

Iako više nije princ i potpuno je isključen iz javnog života, Andrew Mountbatten-Windsor i dalje se nalazi u nasljednom redu za britansko prijestolje, trenutačno na osmom mjestu, budući da se ta pozicija može izmijeniti isključivo odlukom parlamenta. Njegove kćeri, Beatrice i Eugenie, zadržale su svoje titule princeza jer su ih stekle rođenjem kao unuke suverena, a očev gubitak statusa na to ne utječe.