BRAT MU ODUZEO TITULU

Zašto Andrew više nije princ?

Zašto Andrew više nije princ?
Foto: Toby Melville/PRESS ASSOCIATION

Brat kralja Charlesa, Andrew, već neko vrijeme koristi obiteljsko prezime, i to otkako mu je brat oduzeo titulu princa. U četvrtak je uhićen zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti

Admiral

Nekada jedan od najpopularnijih članova britanske kraljevske obitelji, drugi sin kraljice Elizabete II., Andrew Mountbatten-Windsor uhićen je u četvrtak, navode britanski mediji. Sumnjiči ga se na zloupotrebu javne dužnosti. 

SKANDAL U KRALJEVSKOJ OBITELJI Andrewa uhitili na rođendan. Čeka ga zatvorska ćelija samo s krevetom i wc školjkom
Andrewa uhitili na rođendan. Čeka ga zatvorska ćelija samo s krevetom i wc školjkom

Odlukom njegova brata, kralja Charlesa III., krajem 2025. godine formalno mu je oduzeta titula princa i oslovljavanje "Njegova Kraljevska Visost", što predstavlja kulminaciju dugogodišnjeg skandala koji je prijetio narušiti ugled cijele monarhije. Bio je to potez bez presedana u modernoj povijesti, iznuđen nizom loših procjena, kompromitirajućih prijateljstava i teških optužbi za seksualno zlostavljanje.

Prijateljstvo s Epsteinom

Put prema gubitku statusa za Andrewa, bivšeg vojvodu od Yorka, započeo je njegovim bliskim odnosom s američkim financijerom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Veza koja je godinama izazivala nelagodu u javnosti eksplodirala je u prvorazredni skandal nakon Epsteinova samoubojstva u zatvoru 2019. godine, dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

FILE PHOTO: Royal Family's Christmas Day service at the Sandringham estate
Foto: Chris Radburn

Ključna figura u Andrewovom padu bila je Virginia Giuffre, jedna od najistaknutijih Epsteinovih žrtava. Ona je godinama tvrdila da ju je Epstein kao sedamnaestogodišnjakinju prisilio na seksualne odnose s Andrewom u tri navrata. Unatoč njegovu energičnom poricanju, Giuffre je 2021. godine podnijela građansku tužbu protiv njega u Sjedinjenim Državama. Iako nikada nije priznao krivnju, Andrew je 2022. godine pristao na izvansudsku nagodbu tešku, prema procjenama, i do 16 milijuna dolara, čime je trajno zapečatio svoju sudbinu u očima javnosti i unutar obitelji.

BIO U VEZI S HRVATICOM Ljubavni život princa Andrewa: Nakon braka sa Sarah Ferguson družio se s Monicom Jakišić
Ljubavni život princa Andrewa: Nakon braka sa Sarah Ferguson družio se s Monicom Jakišić

Njegov pokušaj da popravi štetu katastrofalnim intervjuom za BBC-jev Newsnight 2019. godine samo je pogoršao situaciju. Njegova objašnjenja, uključujući tvrdnju da je na dan navodnog susreta s Giuffre bio na dječjoj rođendanskoj zabavi u pizzeriji te da se ne može sjećati plesa jer zbog medicinskog stanja nije bio u stanju znojiti se, javnost je doživjela kao neuvjerljiva i arogantna.

Oduzimanje titula i privilegija

Iako se Andrew još 2019. povukao iz javnog života, a 2022. mu je kraljica Elizabeta oduzela vojne počasti, pritisak za potpunim distanciranjem nije jenjavao. Konačni udarac stigao je u jesen 2025. godine. Objava posthumnih memoara Virginije Giuffre, koja je u travnju iste godine počinila samoubojstvo, te ponovno pojavljivanje e-mailova iz 2011. koji su dokazivali da je Andrew ostao u kontaktu s Epsteinom mjesecima nakon što je tvrdio da je prekinuo sve veze, primorali su kralja Charlesa III. na drastičan potez.

OSRAMOĆENI BIVŠI PRINC Prijatelj kralja tvrdi: Charles želi da njegov brat Andrew svjedoči o vezi s Epsteinom
Prijatelj kralja tvrdi: Charles želi da njegov brat Andrew svjedoči o vezi s Epsteinom

Buckinghamska palača je 30. listopada 2025. objavila da je kralj pokrenuo formalni proces oduzimanja svih preostalih titula. Nekoliko dana kasnije, kraljevskom poveljom poznatom kao Letters Patent, Andrewu je i službeno ukinuta titula princa i pravo na oslovljavanje "Njegova Kraljevska Visost". Time je izgubio i titulu vojvode od Yorka, grofa od Invernessa i baruna Killyleagha. Palača je u priopćenju navela da su "ove mjere smatrane nužnima" te izrazila suosjećanje sa "žrtvama i preživjelima svih oblika zlostavljanja".

Gubitak doma i potpuna izolacija

Sankcije se nisu zaustavile samo na titulama. Andrewu je naređeno da napusti Royal Lodge, raskošnu rezidenciju s 30 soba u blizini dvorca Windsor u kojoj je živio više od dva desetljeća. Britanski mediji otkrili su da godinama nije plaćao najam, već je imao ugovor koji je predviđao simboličnu rentu u zamjenu za održavanje imanja. Dodatno ga je kompromitirala informacija da je u toj rezidenciji 2006. ugostio Epsteina, njegovu suradnicu Ghislaine Maxwell i producenta Harveyja Weinsteina, samo dva mjeseca nakon što je za Epsteinom izdana tjeralica zbog seksualnog napada na maloljetnicu.

Prema odluci, Andrew se morao preseliti na privatni posjed Sandringham u Norfolku, a smještaj mu privatno financira kralj. Njegova bivša supruga Sarah Ferguson, koja je s njim živjela u Royal Lodgeu, također je morala iseliti i pronaći vlastiti smještaj.

DUCHESS OF YORK/PRINCE ANDREW ENGAGEMENT
Foto: PA

Iako više nije princ i potpuno je isključen iz javnog života, Andrew Mountbatten-Windsor i dalje se nalazi u nasljednom redu za britansko prijestolje, trenutačno na osmom mjestu, budući da se ta pozicija može izmijeniti isključivo odlukom parlamenta. Njegove kćeri, Beatrice i Eugenie, zadržale su svoje titule princeza jer su ih stekle rođenjem kao unuke suverena, a očev gubitak statusa na to ne utječe.

