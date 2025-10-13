Obavijesti

Show

Komentari 0
ZAHLADILI ODNOSE

Zašto se Brooklyn posvađao s obitelji Beckham? Čini se kako je za sve kriva vjenčanica...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Zašto se Brooklyn posvađao s obitelji Beckham? Čini se kako je za sve kriva vjenčanica...
11
Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz potpuno su se udaljili od njegove slavne obitelji, a jedni drugima se posljednjih mjeseci ne pojavljuju na važnim životnim događajima. Podsjetili smo se kako je sve krenulo...

Najstariji sin Victorije i Davida Beckhama, 26-godišnji Brooklyn, otuđio se od svoje obitelji, a svjetski mediji posljednjih mjeseci prenose sve detalje obiteljske svađe. Glasine su krenule nakon što su se Brooklyn i njegova supruga Nicola Peltz zaručili 2020. godine. Victoria se ponudila dizajnirati vjenčanicu svoje snahe. 

SJENA NA OBITELJSKU IDILU FOTO Raskol Beckhamovih: Dok David ljetuje s obitelji u Italiji, sin Brooklyn se potpuno otuđio
FOTO Raskol Beckhamovih: Dok David ljetuje s obitelji u Italiji, sin Brooklyn se potpuno otuđio

- Nicola je rekla da bi joj bila čast ako će Victoria dizajnirati njezinu vjenčanicu. Voljela bi nositi njezin dizajn na svoj veliki dan - izvor blizak paru rekao je onda za People. Međutim, Victoria je malo nakon toga nazvala Nicolinu majku te joj je rekla da neće dizajnirati haljinu. Brooklynova supruga je objasnila medijima kako je Victoria odustala od dizajniranja haljine kada je shvatila da njezin atelje to ne može napraviti. Tada je negirala navode o obiteljskoj svađi. 

GQ Men of the Year Awards 2019 - London
Foto: KGC-138/starmaxinc.com

U srpnju prošle godine Brooklyn i Nicola nisu bili na tradicionalnom ljetovanju Beckhamovih, na kojem se obitelj okupi svake godine. Victoria je onda napisala na Instagramu kako joj nedostaju njezin prvorođeni sin i snaha. Mediji su sve češće počeli pisati da je u pitanju velika svađa, no nitko iz obitelji to nije komentirao.

Sve je eskaliralo u svibnju ove godine kada se mladi supružnici nisu pojavili na proslavi 50. rođendana Brooklynova oca Davida Beckhama. Tom Cruise, Eva Longoria i Gordon Ramsay bili su među uzvanicima, no od njegova najstarija sina nije bilo ni traga ni glasa. U to vrijeme, mediji su pisali kako je par izbjegao rođendan kako se ne bi sreli s Romeom i njegovom novom djevojkom Kim Turnbull, s kojom je Brooklyn navodno ljubovao 2916. godine. Ni Brooklyn ni Nicola Davidu nisu ni javno čestitali rođendan, dok su se prije razbacivali izljevima nježnosti prema njegovoj obitelji na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Nova šuškanja o nevoljama u obitelji pojavila su se kada je objavljeno da su Brooklyn i Nicola bili na večeri koju su organizirali princ Harry i Meghan Markle u svojoj kući u Montecitu. David i Victoria bili su bliski prijatelji kraljevskog para, no udaljili su se otkako su se Harry i Meghan preselili u Los Angeles. Nazočnost njegova sina na večeri medijima je značio očitu svađu u obitelji.

Brooklynove društvene mreže pod budnim su okom javnosti i pazi se svaki detalj. Mladi Beckham je tako u jednom trenutku objavio koliko obožava svoju suprugu.

- Sve si mi na svijetu, zauvijek ću te voljeti. Uvijek ću odabrati tebe iznad svih - napisao je onda Brooklyn. I ta poruka shvaćena je kao jasan pokazatelj obiteljskih razmirica.

Kako je njihov ugled počeo padati, Brooklyn i Nicola su angažirali istu odvjetnicu kao Harry i Meghan kako bi im pomogla sačuvati obraz u javnosti. Dotična je Jenny Afia, a radila je na tome da fanovi obitelji Beckham prestanu blatiti mladi bračni par.

RASPAD OBITELJI Nizak udarac za Beckhamove: Najstariji sin Brooklyn nije ih pozvao na obnovu zavjeta...
Nizak udarac za Beckhamove: Najstariji sin Brooklyn nije ih pozvao na obnovu zavjeta...

U kolovozu ove godine, Brooklyn i Nicola su obnovili bračne zavjete, no nitko iz njegove obitelji se nije pojavio na ceremoniji. Mladi Beckham nije se dao smesti te je medijima nakon toga govorio kako bi sa svojom suprugom svakoga dana mogao obnavljati zavjete jer ju toliko voli. 

David je, čini se, napravio prvi potez prema pomirenju sa sinom te mu je krajem kolovoza "lajkao" fotografiju na Instagramu. Samo mjesec kasnije, Brooklyn se prvi put oglasio po pitanju svađe.

- Uvijek će biti ljudi koji će nas blatiti, ali imam suprugu koja me podržava u svemu. Nas dvoje gledamo svoja posla i sretni smo - komentirao je za Daily Mail.

Nakon što je objavljena dokumentarna serija "Victoria Beckham", mediji su se odmah raspisali kako se ni u jednom trenutku Nicola i Victorijin najstariji sin ne pojavljuju. U seriji su brojni intervjui s Davidom i obiteljski trenuci s Romeom, Cruzom i Harper, no Brooklyna nema na vidiku. On se čak nije pojavio ni na premijeri majčina serijala u Londonu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivša Igora Kojića nastupila u Zvezdama Granda, pomiješali je sa Severinom: 'Ne, to sam ja'
NEOČEKIVANA SCENA

Bivša Igora Kojića nastupila u Zvezdama Granda, pomiješali je sa Severinom: 'Ne, to sam ja'

Dara Bubamara nije mogla vjerovati što čuje i ostala je prilično zbunjena. S druge strane Dragan Kojić Keba ostao je u potpunosti bez riječi
FOTO Zagreb plače za Halidom
DIRLJIVE SCENE

FOTO Zagreb plače za Halidom

Na Zrinjevcu se večeras ne broje sati, nego stihovi. Ljudi dolaze polako, s tugom, za Halida Bešlića i sve što je ostavio iza sebe. Neki u rukama nose cvijeće, drugi njegove fotografije, a mnogima se u očima vide suze koje ne pokušavaju sakriti. I dok se Zagreb puni obožavateljima, ista se scena ponavlja u stotinama drugih gradova, od Sarajeva do Splita, od Beča do Sydneya.
VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše
STIHOVI KOJI DIRAJU

VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše

ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025