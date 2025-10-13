Zašto se Brooklyn posvađao s obitelji Beckham? Čini se kako je za sve kriva vjenčanica...

Najstariji sin Victorije i Davida Beckhama, 26-godišnji Brooklyn, otuđio se od svoje obitelji, a svjetski mediji posljednjih mjeseci prenose sve detalje obiteljske svađe. Glasine su krenule nakon što su se Brooklyn i njegova supruga Nicola Peltz zaručili 2020. godine. Victoria se ponudila dizajnirati vjenčanicu svoje snahe.

- Nicola je rekla da bi joj bila čast ako će Victoria dizajnirati njezinu vjenčanicu. Voljela bi nositi njezin dizajn na svoj veliki dan - izvor blizak paru rekao je onda za People. Međutim, Victoria je malo nakon toga nazvala Nicolinu majku te joj je rekla da neće dizajnirati haljinu. Brooklynova supruga je objasnila medijima kako je Victoria odustala od dizajniranja haljine kada je shvatila da njezin atelje to ne može napraviti. Tada je negirala navode o obiteljskoj svađi.

Foto: KGC-138/starmaxinc.com

U srpnju prošle godine Brooklyn i Nicola nisu bili na tradicionalnom ljetovanju Beckhamovih, na kojem se obitelj okupi svake godine. Victoria je onda napisala na Instagramu kako joj nedostaju njezin prvorođeni sin i snaha. Mediji su sve češće počeli pisati da je u pitanju velika svađa, no nitko iz obitelji to nije komentirao.

Sve je eskaliralo u svibnju ove godine kada se mladi supružnici nisu pojavili na proslavi 50. rođendana Brooklynova oca Davida Beckhama. Tom Cruise, Eva Longoria i Gordon Ramsay bili su među uzvanicima, no od njegova najstarija sina nije bilo ni traga ni glasa. U to vrijeme, mediji su pisali kako je par izbjegao rođendan kako se ne bi sreli s Romeom i njegovom novom djevojkom Kim Turnbull, s kojom je Brooklyn navodno ljubovao 2916. godine. Ni Brooklyn ni Nicola Davidu nisu ni javno čestitali rođendan, dok su se prije razbacivali izljevima nježnosti prema njegovoj obitelji na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Nova šuškanja o nevoljama u obitelji pojavila su se kada je objavljeno da su Brooklyn i Nicola bili na večeri koju su organizirali princ Harry i Meghan Markle u svojoj kući u Montecitu. David i Victoria bili su bliski prijatelji kraljevskog para, no udaljili su se otkako su se Harry i Meghan preselili u Los Angeles. Nazočnost njegova sina na večeri medijima je značio očitu svađu u obitelji.

Brooklynove društvene mreže pod budnim su okom javnosti i pazi se svaki detalj. Mladi Beckham je tako u jednom trenutku objavio koliko obožava svoju suprugu.

- Sve si mi na svijetu, zauvijek ću te voljeti. Uvijek ću odabrati tebe iznad svih - napisao je onda Brooklyn. I ta poruka shvaćena je kao jasan pokazatelj obiteljskih razmirica.

Kako je njihov ugled počeo padati, Brooklyn i Nicola su angažirali istu odvjetnicu kao Harry i Meghan kako bi im pomogla sačuvati obraz u javnosti. Dotična je Jenny Afia, a radila je na tome da fanovi obitelji Beckham prestanu blatiti mladi bračni par.

U kolovozu ove godine, Brooklyn i Nicola su obnovili bračne zavjete, no nitko iz njegove obitelji se nije pojavio na ceremoniji. Mladi Beckham nije se dao smesti te je medijima nakon toga govorio kako bi sa svojom suprugom svakoga dana mogao obnavljati zavjete jer ju toliko voli.

David je, čini se, napravio prvi potez prema pomirenju sa sinom te mu je krajem kolovoza "lajkao" fotografiju na Instagramu. Samo mjesec kasnije, Brooklyn se prvi put oglasio po pitanju svađe.

- Uvijek će biti ljudi koji će nas blatiti, ali imam suprugu koja me podržava u svemu. Nas dvoje gledamo svoja posla i sretni smo - komentirao je za Daily Mail.

Nakon što je objavljena dokumentarna serija "Victoria Beckham", mediji su se odmah raspisali kako se ni u jednom trenutku Nicola i Victorijin najstariji sin ne pojavljuju. U seriji su brojni intervjui s Davidom i obiteljski trenuci s Romeom, Cruzom i Harper, no Brooklyna nema na vidiku. On se čak nije pojavio ni na premijeri majčina serijala u Londonu.