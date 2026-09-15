Zašto Sydney Sweeney nije bila na dodjeli Emmyja ove godine?

Sydney Sweeney nije bila na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Emmy, iako je riječ o posljednjoj ceremoniji na kojoj je serija „Euphoria“ sudjelovala u konkurenciji.

Njezin izostanak ipak ne čudi. Zendaya je za ulogu Rue nominirana u kategoriji najbolje glavne glumice u dramskoj seriji, a upravo je njezina nominacija bila jedina nominacija „Euphorije“ koja je proglašena tijekom televizijskog prijenosa dodjele.

„Euphoria“ je imala još šest nominacija, no one su proglašene tijekom nedjeljne dodjele nagrada koja prethodi glavnom televizijskom programu.

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Serija je bila nominirana za najbolju scenografiju za suvremeni narativni program, najbolju kinematografiju za jednosatnu seriju, najbolju montažu dramske serije, najbolju suvremenu frizuru, najbolju suvremenu šminku bez protetike te za najboljeg gostujućeg glumca u dramskoj seriji, za Colmana Dominga.

Upravo je ovogodišnja sezona označila završetak jednog poglavlja za glumačku ekipu „Euphorije“, a Sweeney je ranije govorila o tome koliko joj je teško bilo oprostiti se od Cassie, lika kojeg je utjelovila kroz seriju.

U razgovoru za Variety u lipnju, Sweeney je opisala koliko je neobičan bio njezin odnos prema liku Cassie.

„Svake sezone nikada nismo znali hoćemo li snimati nastavak, pa sam na kraju prve ili druge sezone imala taj gorko-slatki osjećaj da se neprestano opraštam od Cassie svaki put“, rekla je.

Foto: HBO

Istaknula je da su između sezona postojali veliki vremenski skokovi, zbog čega se svaki put vraćala istom liku, ali u potpuno drugoj životnoj fazi.

„Vraćate se istom liku, ali vraćate se u drugo razdoblje njezina života. Dobivate temelje toga tko je taj lik bio, a onda stalno uskačete i izlazite iz različitih razdoblja. To je stvarno kul izazov i neka vrsta domaće zadaće – pokušati popuniti sve praznine“, objasnila je.

„Ali ovo je moj treći put da se opraštam od nje – i osjećam da je treća sreća.“

Glumica je govorila i o tome kako je uloga Cassie utjecala na odabir njezinih budućih projekata. Sweeney je priznala da se snažno borila protiv toga da bude tipizirana i da je ljudi počnu doživljavati isključivo kroz jedan lik.

*uz korištenje AI-ja

