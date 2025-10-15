Obavijesti

Zavirite u atelje Ive Todorić, dizajnirala ga je Nikolina Pišek

Atelier Sreće, u Maloj ulici 1 u Zagrebu, ponovno je otvoren nakon potpunog preuređenja. Iza njega stoje Iva Todorić i florist Ante Jurković. Prostor, koji je dizajnirala Nikolina Pišek, zamišljen je kao toplo i mirisno mjesto gdje se prodaje cvijeće, mirisi za dom (Atelier Rebul), nakit Borboleta, vaze, šampanjci i pokloni
Posebno je zanimljivo i to što parfeme koje prodaje reklamira upravo Severina s kojom je Iva dugogodišnja prijateljica. | Foto: Privatni album
