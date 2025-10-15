Zavirite u atelje Ive Todorić, dizajnirala ga je Nikolina Pišek

Atelier Sreće, u Maloj ulici 1 u Zagrebu, ponovno je otvoren nakon potpunog preuređenja. Iza njega stoje Iva Todorić i florist Ante Jurković. Prostor, koji je dizajnirala Nikolina Pišek, zamišljen je kao toplo i mirisno mjesto gdje se prodaje cvijeće, mirisi za dom (Atelier Rebul), nakit Borboleta, vaze, šampanjci i pokloni
Posebno je zanimljivo i to što parfeme koje prodaje reklamira upravo Severina s kojom je Iva dugogodišnja prijateljica.
Iva i Severina družile su se godinama, a onda su odjednom prekinule prijateljstvo. Na kraju su se opet pomirile 2022. godine prema pisanju medija, a očito surađuju i druže se i danas.
Iva je ljubav prema cvijeću naslijedila od oca Ivice Todorića, a s Atelijerom je spojila estetiku, emociju i biznis.
S Antom ju je, kaže Iva, spojila priča o zahvalnosti i čudo koje se dogodilo u jednom od najtežih trenutaka života.
- Ante i ja upoznali smo se u razdoblju kada je njegova mama bila teško bolesna. Tražio je bilo kakvu nadu i pomoć, i umjesto da dođe do nekog drugog - došao je do mene. Poslala sam mu knjige i videa za koje sam osjećala da mogu pomoći, ne znajući da upravo tada počinje nešto što će nam oboma promijeniti živote. Danas je njegova mama živa, sretna i zdrava - a mi prijatelji i poslovni partneri - priča Iva.
U prostoru kojeg je dizajnirala Nikolina Pišek, svaka boja i detalj imaju svoje značenje. Zid krasi Pink Panther, okružen simbolima života - kao podsjetnik da sreća ima mnogo oblika i da se uvijek skriva u sitnicama.
- Htjeli smo da Atelier zadrži toplinu doma, da kad netko uđe, ne osjeti dućan, nego osjećaj. Da zastane, udahne i poželi ostati - dodaje Iva.
