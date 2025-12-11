Obavijesti

OCJENE NAKON REALA

Englezi hvale Gvardiola: Spasio je City, odlične reakcije u obrani

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Solidan u obrani, a njegov udarac glavom donio je O'Reillyjev gol. Velika je opasnost prilikom prekida. Mladi Realov napadač Gonzalo Garcia nije se vidio pored Gvardiola, istaknuo je The Guardian

Manchester City šokirao je Santiago Bernabeu i pobijedio Real Madrid 2-1 u šestom kolu Lige prvaka. Real je poveo preko Rodryga, ali su "građani" režirali preokret već u prvom dijelu. Za izjednačenje je bio zaslužan Joško Gvardiol koji je odlično pucao glavom, Courtois obranio pa je odbijanac zabio O'Reilly. Za preokret zabio je Haaland iz penala. Englezi su dali dobre ocjene hrvatskom stoperu.

Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik 00:57
Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik | Video: 24sata/Instagram/Reuters/Pixsell

"Izgubio je loptu u akciji koja je dovela do jedanaesterca za Real, ali jedanaesterac je zatim poništen. Bio je to trenutak nepažnje kakav se Gvardiolu događa s vremena na vrijeme. Nakon toga se stabilizirao", piše Manchester Evening News koji je Gvardiolu dao ocjenu 6 i to je najniža koju su mu dali otočki mediji.

Gvardiol je u drugom dijelu sjajnim obrambenim reakcijama spašavao City te bio odličan u svim obrambenim zadacima. Ostali engleski mediji redom su mu davali ocjene 7 i 8.

"Nesigurno je počeo utakmicu. Teško je hvatao Rodryga te je izgubio loptu nakon koje je Realu dosuđen, pa poništen jedanaesterac. Međutim, ubrzo se snašao i demonstrirao veliku moć u zraku za izjednačujući gol. U drugom dijelu tri je puta pravovremenim reakcijama spašavao City, koji se ukopao i čuvao pobjedu", piše Goal uz ocjenu 7, a Give Me Sport dodaje:

"Tijekom cijele utakmice u obrani bio je jako agresivan i jako dobar. Istovremeno je u napadu dao veliki doprinos za prvi gol Cityja."

Osmicu je dobio od The Guardiana koji je naglasio njegovu važnost kod izjednačujućeg gola Cityja.

"Solidan u obrani, a njegov udarac glavom donio je O'Reillyjev gol. Velika je opasnost prilikom prekida. Mladi Realov napadač Gonzalo Garcia nije se vidio pored Gvardiola".

