Završeno je snimanje Jokera: Redatelj objavio fotke Gage i Pheonixa u glavnim ulogama

Američki redatelj Todd Phillips (52) proslavio je završetak snimanja nastavka 'Joker: Folie À Deux' objavom na Instagramu u kojoj se pojavljuju zvijezde Joaquin Phoenix (48) i Lady Gaga (37).

- To je to. Hvala ovim dvoje. (+ cijeloj glumačkoj postavi) i NAJBOLJOJ ekipi koju filmska industrija može ponuditi. Od vrha do dna. Sad ću otpuzati u špilju (uredničku sobu) i sve to sastaviti - napisao je redatelj u opisu objave.

Budući da je Phillips otišao u montažnu 'špilju', nagađanja mogu početi ​​o čemu se zapravo radi u ovom nastavku.

Znamo da će radnja djelomično biti smještena u Arkham Asylumu, gdje je u originalnom filmu 'Joker', Phoenix tumačio lika koji je želio postati komičar, a na kraju postaje psihopatski klaun. Također, nastavak će sadržavati velike glazbene elemente.

Dugo se raspravljalo hoće li Lady Gaga glumiti Harley Quinn, Jokerovu veliku ljubav i žrtvu, no sada sve gledatelje više zanima kako će Gaga tumačiti lika i kakva će biti njihova dinamika.

Uz scenarij redatelja i koscenarista Scotta Silvera, glumačka ekipa za ovaj film uključuje Zazie Beetz koja se vraća kao Sophie Dumond iz prvog dijela filma te isto tako uključeni i Brendan Gleeson, Catherine Keener i Jacob Lofland.

Drugi nastavak 'Joker: Folie À Deux' stiže u kina 4. listopada sljedeće godine.

