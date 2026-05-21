U Zagrebu je završeno snimanje igranog filma “Male sretne pilule”, autorskog projekta koji se bavi mentalnim zdravljem mladih iz perspektive generacije koja te izazove izravno proživljava.

Film su režirali Karlo Gagulić i Deni Plečko, prema scenariju Mije Leonie. Projekt se ističe po pristupu koji ne dolazi iz distance, već iz osobnog iskustva i senzibiliteta mladih autora, čime tematika mentalnog zdravlja dobiva dodatnu autentičnost i relevantnost.

Radnja filma prati mladu djevojku koja nastoji održati ravnotežu između vanjskih očekivanja i vlastitog unutarnjeg stanja, dok se suočava s izazovima svakodnevice i vlastitim emocijama. Kroz subjektivni pristup pripovijedanju, film gledatelju približava iskustvo koje je istodobno osobno i generacijski prepoznatljivo .

Foto: Ante Mateo Pera

U glavnim ulogama pojavljuju se Mia Leonie i Danijela Evđenić, dok u ostalim ulogama igraju Ana-Marija Percaić, Mario Valentić, Dorotea Ilečić Sever, Dora Marojević, Laura Bošnjak, Vid Ćosić i Dominik Dolenc.

Direktor fotografije je Matej Subotić, asistenti kamere su Sergej Sarchevski i Lovro Kovačić, majstor tona Vanja Stanić, mikroman Andrija Sentić, majstori rasvjete su Franjo Mihaljević i Karla Sadan, majstorica šminke i maske Mateja Đuranec, kreatori kostima su Gabriel Mijatović i Laura Parčina, scenografkinja Iva Cepetić, produkciju potpisuje Fran Rubil, a asistent na setu i BTS fotograf je Ante Mateo Pera.

“Male sretne pilule” psihološka su drama koja kroz intimnu i subjektivnu perspektivu istražuje iskustvo odrastanja u vremenu obilježenom pritiscima, nesigurnostima i sve izraženijim izazovima mentalnog zdravlja. Film se bavi pitanjima unutarnjih borbi, osjećaja izoliranosti i potrebe za razumijevanjem, pritom otvarajući prostor za promišljanje o načinima na koje mladi danas proživljavaju vlastitu svakodnevicu.

“Posebno mi je važno što ovaj film nastaje iz perspektive mladih ljudi koji o tim temama ne govore iz distance, već iz vlastitog iskustva. Vjerujem da upravo takav pristup može otvoriti iskreniji dijalog i omogućiti gledateljima da se prepoznaju u onome što vide na ekranu,” izjavio je redatelj Karlo Gagulić.

Film se razvija i kao dio šire inicijative usmjerene na mentalno zdravlje mladih, a uz projekcije planirane su i popratne radionice i razgovori s publikom. Premijera filma zakazana je 8. listopada u Cinestaru, u sklopu Playbox Shorts Film Festivala.

U trenutku kada se mentalno zdravlje sve više prepoznaje kao važno društveno pitanje, činjenica da o njemu progovaraju upravo mladi autori daje ovom projektu dodatnu relevantnost, čineći ga ne samo filmskim djelom, već i generacijskim iskazom.

Film je produciran sredstvima Playboxa i Cutline Films produkcije, u koprodukciji sa Salve Regina - Marija Bistrica i Mr. Jack.

