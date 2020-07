Zbog Bieberovih zaruka imala je napadaje, sad godinama solira

S Justinom je Gomez bila u vezi nekoliko puta. Kako bi se brzo pomirili, tako bi se i razišli. Tek kad se Bieber zaručio shvatila je da ga je u potpunosti izgubila pa su se počeli prepucavati, a tada je izgubila kompas

<p>Američka pjevačica <strong>Selena Gomez</strong> danas je napunila 28 godina, a dosad joj život baš i nije bio bajan, unatoč tome što živi u luksuzu i druži se s slavnima. Definitivno joj je najteža bila 2018. jer je tada bila psihički nestabilna pa je završila na liječenju. Zbog podizanja svijesti o važnosti suočavanja sa psihičkim problemima uručena joj je i posebna nagrada.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zvijezde imaju čudne opsesije</strong></p><p>- Mislim da nam je svima lakše i bolje kad kažemo istinu pa evo moje istine - rekla je i nastavila: </p><p>- Prošle godine (op.a. 2018.) sam patila, pa emocionalno i psihički nisam bila sposobna ni za što. Nisam se mogla smijati ili se praviti da je sve normalno. Osjećala sam da su me bol i anksioznost preplavile u istom trenutku i to su mi bili najstrašniji trenuci u životu. </p><p>Potražila je podršku i liječnici su joj postavili jasnu dijagnozu; imala je napadaj panike, teško se nosila s anksioznosti, a na kraju je pala i u depresiju. U trenutku kad je dobila te informacije bila je u isto vrijeme prestravljena, ali je osjetila i olakšanje. Osim toga, završila je na operacijskom stolu i morala je na hitnu transplantaciju bubrega. </p><p>- Bolujem od lupusa, preživjela sam transplantaciju bubrega i imam problema s visokim tlakom. Istovremeno sam se borila s raznim problemima. Tek sada, kad sam sve to prošla, shvatila sam da se moje tijelo počelo mijenjati - rekla je Selena.</p><p>Sada ističe da može bez problema kontrolirati svoje emocije i misli. Da nešto nije u redu shvatila je dok je bila na vrhuncu slave, kada je redala turneje po svijetu. Oni koji je vjerno prate od početka smatraju da je neizravni krivac za to - <strong>Justin Bieber </strong>(26). Vezu njega i Selene fanovi su nazvali 'Jelena', a svi su očekivali da će oni biti skupa do kraja života bez obzira na prekide i mirenja. </p><p>Par je zajedno bio od 2011. do 2014. godine. I ova celebrity veza bila je prepuna uspona, padova i obveznih prepucavanja preko društvenih mreža. Razišli bi se, ali to ipak nije bio definitivan kraj njihove ljubavi. S obzirom da su stalno u istim krugovima, često su se viđali, a uvijek su ostali u dobrim odnosima pa bi samo obnovili staru ljubav. Strani mediji pisali su kako su nakratko ponovno bili zajedno 2017. godine, ali to je onda bilo definitivno 'zbogom'.</p><p>Bieber se u srpnju 2018. zaručio za manekenku <strong>Hailey Baldwin</strong> (23), a samo dva mjeseca kasnije joj je obećao da će 'i u dobru i u zlu' biti uz nju. Zavjete su obnovili godinu dana nakon svadbe i napravili veliki party. Tako je priča o 'Jeleni' završila, a Seleni se zdravlje pogoršalo.</p><p>Pjevačica je 2016. deset mjeseci hodala s kanadskim pjevačem <strong>Abelom Makkonenom Tesfayeom</strong> (30), poznatijim kao The Weeknd, ali ljubav je pukla. Otad radi na beauty liniji i uživa u samačkom životu. </p><p>- Trenutačno se baš zabavljam slobodna, ali prije mi nije bilo tako dobro. Prije sam samo razmišljala kako se želim maziti i grliti. Sada se osjećam odlično - izjavila je Gomez prije godinu dana te dodala da je znatiželjna kako će izgledati njezin sljedeći dečko. </p><p>- Baš me zanima kako će izgledati moja sljedeća ljubav. Želim da bude prava, a ne zbrkana i s nedostatkom komunikacije. Mislim, kada postaneš malo stariji, pronađeš ljude koji su pravi za tebe i koji su na istoj valnoj duljini kao ti - objasnila je pjevačica. </p>