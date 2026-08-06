Zbog bolesti je kao dječak bio prikovan uz krevet, na vrhuncu slave su ga upucali u studiju

Andy Warhol je rođen 6. kolovoza 1928. godine u četvrti Oakland u Pittsburghu pod imenom Andrew Warhola. Njegovi roditelji bili su doseljenici slovačkog podrijetla, obitelj je živjela skromno, ali je njegovala slovačku tradiciju i pripadala grkokatoličkoj zajednici, što je ostavilo dubok trag na Warholovo djetinjstvo. Već kao osmogodišnjak suočio se s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Obolio je od Sydenhamove koreje, bolesti živčanog sustava koja ga je mjesecima prikovala za krevet. Upravo u tom razdoblju majka mu je počela davati prve sate crtanja kako bi mu vrijeme prolazilo lakše. Ispostavilo se da su ti trenuci odrediti njegov životni put. Crtanje je ubrzo postalo njegova najveća strast, a nedugo zatim razvio je i ljubav prema filmu i fotografiji. Kada je s devet godina dobio prvi fotoaparat, u podrumu obiteljske kuće improvizirao je malu tamnu komoru u kojoj je razvijao fotografije.

Školovao se u Pittsburghu, gdje je pohađao dodatne satove likovne umjetnosti u tadašnjem Carnegie Instituteu. Godine 1942. doživio je težak obiteljski gubitak kada mu je preminuo otac. Smrt ga je toliko pogodila da nije imao snage prisustvovati sprovodu. Ipak, otac je prije smrti prepoznao sinov talent te je u oporuci odredio da se njegova životna ušteđevina iskoristi za Andyjevo obrazovanje. Zahvaljujući tome, Warhol je upisao Carnegie Institute of Technology, današnje Sveučilište Carnegie Mellon, gdje je studirao dizajn. Nakon što je 1949. godine diplomirao, preselio se u New York kako bi započeo karijeru komercijalnog ilustratora. U to je vrijeme iz prezimena izbacio posljednje slovo "a" te postao Andy Warhol. Već nekoliko mjeseci nakon dolaska zaposlio se u časopisu Glamour, a tijekom pedesetih godina izgradio je reputaciju jednog od najuspješnijih komercijalnih ilustratora u SAD-u. Njegov prepoznatljiv stil, koji je kombinirao tehniku razmazane linije i gumene pečate, donio mu je brojna priznanja i nagrade.

Krajem pedesetih godina Warhol se sve više posvećivao slikarstvu. Godine 1961. počeo je razvijati ideju pop arta, umjetničkog izraza koji inspiraciju pronalazi u proizvodima masovne potrošnje, reklamama i svakodnevnim predmetima. Već sljedeće godine predstavio je seriju slika s limenkama Campbellove juhe, koje su ubrzo postale simbol novog umjetničkog pravca. Ono što je dotad bilo rezervirano za police trgovina, Warhol je pretvorio u umjetnička djela izložena u galerijama, no izazvao je podijeljene reakcije kritike i publike. Njegov umjetnički interes nije se zaustavio na prehrambenim proizvodima. Na platnima su se pojavile boce Coca-Cole, usisavači, hamburgeri i drugi predmeti svakodnevnog života. Warhol je smatrao da upravo obični proizvodi najbolje odražavaju moderno društvo, u kojem isti proizvod mogu kupovati i obični građani i najbogatiji ljudi svijeta.

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Posebno mjesto u njegovu stvaralaštvu zauzimali su portreti slavnih osoba. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Mick Jagger i Mao Ce-tung samo su neka od lica koja je ovjekovječio u intenzivnim bojama i prepoznatljivom grafičkom stilu. Njegovi portreti ubrzo su postali iznimno traženi među poznatim osobama i pripadnicima visokog društva. Jedno od njegovih najpoznatijih djela, "Eight Elvises", prodano je 2008. godine za oko 100 milijuna dolara, čime je ušlo među najvrjednije slike u povijesti umjetnosti.

Godine 1964. otvorio je svoj legendarni studio pod nazivom "The Factory". Prostor obojen srebrnom bojom ubrzo je postao okupljalište umjetnika, glazbenika, glumaca i njujorške elite. Ondje su nastajali brojni umjetnički projekti, filmovi i fotografije, ali i neke od najpoznatijih priča iz tadašnje kulturne scene.

- Zgrada u kojem je studio je prije zaista bila tvornica. Unutra je bilo puno strojeva, a mislim da su ondje izrađivali cipele - komentirao je Warhol o imenu studija, prenosi Interview Magazine.

Warhol je surađivao s glazbenikom Louom Reedom te je jedno vrijeme bio menadžer kultnog sastava The Velvet Underground. Kako je rasla njegova popularnost, Warhol je i sam postao svojevrsna zvijezda. Redovito je posjećivao najpoznatije njujorške klubove poput Studija 54 i Max's Kansas Cityja. Njegova poznata misao da ljudi "više od svega žele zvijezde" i danas se smatra jednim od najboljih opisa moderne kulture slavnih.

Osim slikarstvom, bavio se pisanjem i izdavaštvom. Objavio je nekoliko knjiga, među kojima se posebno ističe "The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again)", u kojoj piše o umjetnosti, novcu, uspjehu i svakodnevnom životu. Istodobno je snimao eksperimentalne filmove, često potpuno drukčije od svega što je tadašnja publika bila naviknuta gledati. "Film Sleep" prikazuje pjesnika Johna Giorna kako spava tijekom šest sati, dok "Eat" prikazuje čovjeka koji gotovo četrdeset pet minuta jede gljivu. Takvi projekti bili su namijenjeni propitivanju granica filmske umjetnosti.

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Njegov život dramatično se promijenio 3. lipnja 1968. godine, kada ga je u njegovu studiju upucala Valerie Solanas, radikalna feministkinja i spisateljica. Warhol je teško ranjen te je nekoliko tjedana proveo u bolnici. Iako se oporavio, posljedice napada pratile su ga do kraja života, zbog čega je morao nositi poseban medicinski steznik.

- Vozio sam se s njom u dizalu i okrenuo sam se prema telefonu te sam samo čuo snažni prasak. Sve je bilo zaista bolno. Trebalo mi je nekoliko tjedana da shvatim što se zaista dogodilo. Pokušavam ne razmišljati o tome - komentirao je Warhol o incidentu kasnije.

Tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina nastavio je istraživati nove medije. Bavio se fotografijom, kiparstvom i video umjetnošću, a okušao se i na televiziji kao voditelj emisija "Andy Warhol's TV" i "Andy Warhol's Fifteen Minutes" na MTV-u. Time je još jednom pokazao kako umjetnost može postojati u gotovo svakom obliku komunikacije.

Pred kraj života počeli su ga mučiti kronični problemi sa žučnim mjehurom. U veljači 1987. godine podvrgnut je operaciji koja je u početku prošla uspješno, no nekoliko dana kasnije došlo je do neočekivanih komplikacija. Preminuo je 22. veljače 1987. u New Yorku od posljedica iznenadnog srčanog zastoja, a imao je samo 58 godina. Na komemoraciji održanoj u katedrali svetog Patrika okupile su se tisuće ljudi kako bi odale počast umjetniku koji je obilježio čitavu eru.

Warholov privatni život dugo je bio predmet brojnih nagađanja. Smatra se da je bio homoseksualac, iako je sam tvrdio da je cijeloga života ostao djevac. Njegova djela često su sadržavala homoerotske motive, ali je privatnost pažljivo čuvao od javnosti.

Nasljeđe Andyja Warhola i danas je jednako snažno kao i za njegova života. Njegove slike nalaze se u najuglednijim svjetskim muzejima, a njegovo ime postalo je sinonim za pop art. Ono što ga čini jedinstvenim nije samo prepoznatljiv vizualni stil, nego i sposobnost da obične predmete, reklame i slavne osobe pretvori u umjetnička djela koja nas tjeraju na razmišljanje o potrošačkom društvu, medijima i vrijednostima modernog svijeta.