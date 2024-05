Zbog Dore je morao na WC, a na Eurosongu je Baby Lasagna bio u povijesnom kadru za Hrvatsku

Bilo je super, bilo je napeto i drago mi je da smo završili drugi. Sretan sam i zadovoljan. Naravno, bilo bi mi draže da smo završili prvi. Mislim da smo dali sve od sebe i da je publika pokazala da smo učinili ipak nešto dobro. Mislim da se možemo ponositi ovim drugim mjestom. Ja se ponosim, rekao je naš ovogodišnji predstavnik Marko Purišić (28), Europi poznat kao Baby Lasagna, nakon što je u Švedskoj osvojio za hrvatsku povijesno drugo mjesto. Pobjedu je, zahvaljujući bodovima stručnog žirija, odnijela Švicarska i njihov predstavnik Nemo, no Lasagna mu je bez trunke ljubomore uputio čestitke.

- Posebno mi je drago da sam dobio najveći broj glasova publike, jer kako sam već prije govorio, publika će dolaziti na koncerte, a ne žiri. Iznenađen sam koliko sam sretan. Mislio sam da ću biti tužniji, ali nisam. Jako sam sretan - istaknuo je miljenik europske i svjetske publike.

'Dali smo sve od sebe'

Krcata Arena u Malmöu pjevala je i plesala na njegov autorski hit "Rim Tim Tagi Dim", a Lasagna je priznao da su on i tim učinili sve što je bilo u njihovoj moći.

- Znamo da možemo doći doma i mirno spavati bez da razmišljamo 'možda bismo bili prvi da smo ovako napravili'. Ne, ovo smo bili mi, bili smo najbolji - rekao je ispred kamere HRT-a. Nakon 25 spektakularnih nastupa svih ovogodišnjih predstavnika, uslijedilo je, možda i nikad napetije, dodjeljivanje bodova žirija i publike, a potom i proglašenje pobjednika.

Povijesni kadar za Hrvatsku

Prvi put nakon 35 godina, Hrvatska se našla u kadru tijekom proglašenja pobjednika Eurosonga. S lijeve strane ekrana bio je smireni i sretni Marko, a s druge nasmiješeni Švicarac, koji je na kraju ipak izvukao širi osmijeh.

Samo 44 boda dijelila su Hrvatsku od eurovizijskog trona, a mnogobrojni fanovi pisali su da je Lasagnu "pokrao" stručni žiri. Ista sudbina zadesila je prošle godine i finskog predstavnika Kääriju, koji je bio miljenik publike, ali je žiri bio naklonjeniji Šveđanki Loreen.

Mama i tata su mu sretni

- Napetost se u finalnoj noći mogla rezati nožem... Bilo je vrlo pozitivno. Kao i vjerojatno cijela nacija, jedva smo dočekali i prezadovoljni smo tom večeri kojoj smo prisustvovali - kaže tata Drago Purišić. Mama Marija je rekla da je najponosnija mama na svijetu.

- Doživjela sam sve ovo vrlo euforično i stresno, ali s puno ljubavi i simpatije. Sve te emocije u noći Markova nastupa dijelila sam s mojim prijateljima i vrlo sam sretna. Ja sam danas najponosnija mama u Hrvatskoj i svim majkama ovom prilikom čestitam Majčin dan - rekla je u nedjelju Marija za portal Dora.hrt, a otac Drago je dodao:

- Potpuno su prevladali ponos i sreća. Zadovoljni smo onim što je postigao, a vjerujem da ljudi dijele to mišljenje s nama.

Skoro je ostao bez Dore

Njihov Marko uspio je ujedini Hrvatsku, koja je zbog njega i njegove pjesme osjećala golemu radost. Svu tu euforiju umalo nam je uskratio žiri Dore, koji je Marka bio odredio kao rezervu i ocijenio da nije dovoljno eurovizijski kako bi se predstavio publici na domaćem izboru.

Nasreću, a njoj možda na nesreću, pjevačica Zsa Zsa povukla se s natjecanja iz privatnih razloga i time je Marko dobio priliku da se prvo predstavi pred malo manje od četiri milijuna ljudi, a zatim i desecima milijuna diljem svijeta. Od anonimnog izvođača postao je jedan od trenutno najpoznatijih, a koliko mu se život promijenio, govorila je i trema koju je osjećao već od Dore.

- Spavao sam nekih 4-5 sati, a meni inače treba 9 sati sna. Nije problem nespavanje nego trbuh. To je najgore. Bilo je podne, a ja sam već do tada bio četiri puta na WC-u - rekao je nakon nastupa na domaćem izboru za Eurosong.

'Prvo sam zasvirao gitaru'

U intervjuu u siječnju otkrio nam je i kad je imao svoj prvi doticaj s glazbom, koja mu je danas najbolji životni prijatelj.

- Nisam bio dobar u nogometu, bio sam puniji, pa sam uvijek morao biti golman. Ipak, htio sam naći nešto čime ću se moći baviti u slobodno vrijeme. Jednog dana, kad sam bio na plaži, tata me pitao što želim za deveti rođendan. Rekao sam mu: 'Gitaru'. Nije baš bilo toliko neočekivano s obzirom na to da je i on glazbenik, ali od tada sam se na neki način počeo baviti glazbom - ispričao nam je Marko. I tad nam je dao do znanja da samo radi ono što voli, a za trofejima ne pati.

- Sve sam počeo sa stavom da radim ono što volim. Zbog toga je sve bilo opušteno, tako da još pokušavam sačuvati takav stav i biti samo zahvalan na ovome što se dogodilo, na ljudima koje sam upoznao i na fenomenalnim prilikama koje sam dobio - priznao nam je.

