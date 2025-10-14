Zbog incidenta u Cannesu skoro je ostala bez uloge u ‘Sutjesci’, a ljubav ju je koštala života

Počela je kao "Prekobrojna", a završila kao "broj jedan". Milena Dravić bila je najveća ženska zvijezda jugoslavenskog filma. Rođena 5. listopada 1940. u Beogradu, odrastala je na Dorćolu, najstarijem gradskom kvartu u kojemu je pohađala osnovnu školu, nakon koje se upisala u Prvu mušku gimnaziju. Beogradsko Narodno pozorište za nju je uvijek bilo "prozor u svijet", u kojemu se vrlo vjerojatno i rodila ljubav prema glumi. Sestra njezina oca prepoznala je glumački talent kod djevojčice, koja je kao gimnazijalka odlazila i na satove baleta. Na filmu je debitirala davne 1958., kad ju je u Sarajevu primijetio češki i slovenski redatelj František Čap. Dao joj je ulogu u filmu "Vrata ostaju otvorena". Uslijedile su uloge Natalije u filmu "Ljeto je krivo za sve" i Hare u "Uzavrelom gradu".

U nebo ju je, četiri godine kasnije, dignula uloga u spomenutom filmu Branka Bauera, u kojemu je glumila Malenu, djevojku koja potajno kreće na radnu akciju tragajući za svojim dečkom iz sela. Na akciju je primaju, iako je prekobrojna. No dečko odlazi u studentsku brigadu, gdje se počinje udvarati drugoj djevojci... Milena je s Ljubišom Samardžićem oduševila publiku te je na festivalu u Puli dobila Zlatnu arenu za najbolju žensku ulogu.

Foto: PROMO

Nakon tog trijumfa slijedili su deseci uloga u filmovima različitih žanrova - "Uzavrelom gradu" Veljka Bulajića, kritičkoj priči o izgradnji socijalizma u uvjetima bijede, crnovalnoj "Zasedi" Žike Pavlovića, kritičkom filmu zbog kojeg je redatelj ostao bez katedre i prognan iz Srbije u Sloveniju. Zapaženu ulogu imala je u slavnom ratnom epu, "Bitki na Neretvi" Veljka Bulajića, pa u komediji "Moj tata na određeno vreme". S Draganom Nikolićem vodila je popularnu TV emisiju "Obraz uz obraz", kod Vrdoljaka je glumila u "Depsu", kod Zdravka Šotre u "Zoni Zamfirovoj", kod Mladomira Puriše Đorđevića u "Jutru".

Osvojila je brojne nagrade, dobitnica je sedam pulskih Arena, tri statuete "Ćuran", a nagrađivana je i na čuvenim festivalima u Cannesu i Veneciji. Nakon što je dobila ulogu u filmu "Sutjeska", s ekipom filma "W. R. - Misterij organizma" otišla je u Cannes, gdje se susrela s Jackom Nicholsonom, Johnom Lennonom i Yoko Ono.

Foto: Profimedia

Jedna novinarka postavila joj je pitanje koje ju je razljutilo pa je došlo do incidenta. "Znate li vi, Jugoslavenke, za kontracepciju", upitala je novinarka, na što je Milena burno reagirala:

- Ja sam se tih dana mučila s migrenom i vadim te pilule, gađam je njima. Svi listovi su pisali o tome, a ruska Literaturna gazeta je napisala da sam se neprimjereno ponašala. Vraćam se iz Cannesa i Nikola Popović, direktor filma, kaže mi da neću moći igrati u 'Sutjesci' - otkrila je kasnije.

Foto: Privatni album

Ipak, poslije godinu dana situacija se promijenila.

- Godinu dana je prošlo, Dragan i ja na moru, ležimo na plaži, kad vidim neke crne izglancane cipele mi prilaze, a ono Popović i kaže mi: 'Diži se, moraš na Tjentište da odigraš svoju ulogu' - prisjetila se svojedobno.

Prije velike ljubavi s Draganom Nikolićem bila je dva puta u braku.

Prvi put se udala za redatelja Vojislava Kokana Rakonjca, nakon čega je slijedio brak s Purišom Đorđevićem, koji je preklani umro u 98. godini.

- Najveća ljubav bila mi je Milena Dravić. Ta ljubav je 1960. prerasla u brak. U to vrijeme je bila velika zvijezda. Išli smo iz filma u film. Ali kad sam primijetio da joj smetam i da po mnogo čemu nisam čovjek za nju, prijateljski smo se razveli - otkrio je Đorđević.

Foto: Privatni album

U jednom intervjuu je govorio o ljubavi s Milenom i priznao "da se i dalje nije opametio".

- Ljubav je vrlo važna, osobito onda kad nas ta ljubav ostavi. Dan-danas u prolazu često viđam ženu koja me je ostavila 1980. Vjerujete li mi da se otad još nisam opametio? Ali od svih žena koje sam poznavao i koje sam volio, i dalje jedino i najviše volim Milenu Dravić - rekao je i dodao: "Milena i ja smo kratko bili u braku, nismo imali ni fotografiju s vjenčanja. A vjenčali smo se 1960. u mojoj kući u Čačku, i to u kuhinji. To je bila bijeda, sirotinja, nismo imali ni stan u Beogradu. Ali, među nama rečeno, mene su sve žene koje sam volio ostavljale, smatrajući da više volim film nego njih. I bile su u pravu, film je bio i ostao moja najveća ljubav".

Foto: VL arhiva

Ipak, njezin ljubavni i javni život obilježio je posljednji brak s glumcem Draganom Nikolićem Gagom. Njihov brak trajao je 44 godine. Njihova ljubavna priča počela je na snimanju filma "Horoskop" 1969.

- Kad sam joj prišao, imao sam dojam da je djevojka iz kraja koju poznajem cijeli život. Upravo u tome je njezina prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću - rekao je Dragan jednom prilikom. Milena je bila draga, jednostavna žena, velikih, toplih očiju, koje imaju ljudi kojima možete vjerovati. Veličina i zvjezdani status nisu je iskvarili.

Foto: VL arhiva

Vjenčali su se u pauzi za ručak u toku snimanju filma "Kako su se voljele dvije budale". Kuma im je bila kolegica Jelisaveta Seka Sablić. Živjeli su skromno i nastojali što više sačuvati privatnost, što je bilo teško jer su oboje bili zvijezde. Brak je potrajao skoro pola stoljeća, iako nisu imali djecu.

- Biti roditelj je jedno iskustvo i nešto što je potrebno svakom živom biću zbog nastanka vrste. Smatram da je to što nemamo djecu veliki nedostatak, ne mana, ali jednostavno je tako. To nam daje šansu da svu djecu gledamo kao svoju. Mi imamo našu malu nećakinju Ivu. Ona nam je nadoknadila sve ono što mi nismo imali i oko nje se okreće cijeli naš svijet - govorio je Dragan Nikolić, koji je umro prije supruge, 2016.

Glumac Petar Benčina prisjetio se anegdote o Mileni.

- Vraćali smo se s probe za predstavu 'Harold i Mood', pješke, od Krsta do Čubure, i zastali da razgovaramo o jednoj sceni iz komada nedaleko od trolejbuske stanice koja je bila puna ljudi - kazao je glumac i nastavio: "Trolejbus je došao, ali nitko nije htio ući u nj. Dok mi je pričala kako želi da odigramo scenu, krajičkom oka primijetio sam da nitko ne ulazi u 'trolu', a da su skoro svi iz naišlog trolejbusa izašli i s ovima koji su ga čekali stali i gledali u nas. Samo što je zastala na trotoaru kako bi rekla što misli, stvorila je kazalište. Kad ih je primijetila, ljudi su sa smiješkom nastavili tamo kuda su krenuli, a ona, također s osmijehom, nastavila pričati o sceni. Zaustavljala je promet i veselila ljude svojom pojavom - napisao je Petar Benčina na društvenim mrežama.

Foto: Duško Marušić/PIXSELL

Rade Šerbedžija prisjetio se Milenine velike geste:

"Zvala me dva mjeseca nakon Draganove smrti, kad sam bio u Beogradu, i rekla da je Gagin brod odlučila pokloniti meni. Još ga nije ni stavio u more kad se razbolio, završavao ga je, bio je to nov brod. Rekao sam Mileni da već imam dvije barke i zahvalio joj se. Ali ona je, kao i obično kad bi se naljutila na mene, rekla: 'Ne lupetaj' i dodala da želi da imam uspomenu na njega. Prebacio sam ga u Hrvatsku i dao mojim ljudima da njim prevoze mlade glumce na probe i predstave. Sad je u floti brijunskog teatra Ulysses. Na njemu piše 'Gaga', uz sliku mog druga Dragana Nikolića kao Popaja u mornarskoj majici. Sad nas 'Gaga' vozi i Dragan Nikolić je svaki dan s nama tijekom ljeta. Čuva nas i štiti". Milena je umrla 14. listopada 2018. u Beogradu nakon teške bolesti. Samo nekoliko mjeseci poslije Milenine smrti objavljena je i monografija Tatjane Nježić pod nazivom "Milena Dravić - Više od umjetnosti".

Foto: Privatni album

U knjizi se mogu naći i svjedočenja brojnih umjetnika sa scene koji su imali prilike raditi s Milenom.

- Milena Dravić je ime i prezime srpskog i jugoslavenskog filma, osmijeh generacija i generacija koje su je voljele u nezaboravnim ulogama, s darom, toplinom i šarmom neponovljivim u nekom skorijem vremenu - rekao je Dušan Kovačević, a Rade Šerbedžija o njoj je govorio ovim riječima: "Milena je smisao ovoga našega umjetničkog traženja istine i svakako netko tko je najviše poletio u nadnaravno i nepoznato i apstraktno, od svih nas koji smo se bavili kazalištem i filmom u cijeloj bivšoj Jugoslaviji". Srpski redatelj Puriša Đorđević i drugi suprug ju je nadživio, a preminuo je prije tri godine: "Moji najbolji filmovi su filmovi Milene Dravić".