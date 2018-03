Zbog nje producenti dolaze u Rijeku, ubrzo stiže i prvi album

Uživala sam raditi s ekipom iz Maratona i Flamea. Puno je zabave, koreografije, smijeha, a oduvijek sam željela spojiti glumu, pjevanje i ples.U mjuziklu nastupa i moja mlađa sestrica Lana, također pjevačica, što me posebno veseli. Probe su bile svakodnevne, katkad naporne, ali uzbudljive, počinje hrvatska Zvjezdica Mia Negovetić (16).

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL U Lisinskom će uz Miju nastupiti i njezina mlađa sestra Lana, što je posebno veseli

'Uhvatili' smo je u plesnom studiju u Rijeci, gdje se marljivo priprema za premijeru mjuzikla 'Magic Musical' u Lisinskom 17. ožujka. Dvojezični mjuzikl 'Magic Musical' nastao je u koprodukciji riječkog Studija Maraton i škole stranih jezika Linguae iz Rijeke. Režiju potpisuje David Petrović, a producent i autor glazbe Olja Dešić u predstavu je ugradio prelijepe songove.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Sve je na vrlo visokoj razini, tako da se jako veselimo premijeri. To je zabavni show u kojem se priča i pjeva na hrvatskom i engleskom, što potiče interes za engleskim jezikom i kod najmlađe publike. Mia glumi Malog Diva koji upoznaje Čarobnjaka te mu pomaže vratiti moći i pronaći Sestricu koju je smanjio do veličine mrava - opisuje Mijin otac Igor, koji je uz suprugu Kristinu, također bivšu pjevačicu u bendu, i sam u amaterskim glazbenim vodama. Stoga ne čudi što im se kći za pjevanje počela zanimati već od treće godine, kad je precizno intonirala razne tonove koje bi čula, pa i one najzahtjevnije.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prvi javni nastup imala je u OŠ Brajda pjesmom 'Listen' kojom je pobijedila na školskom natjecanju. Video tog nastupa na YouTubeu dosad je vidjelo više od sedam milijuna puta. Uslijedio je jedan od najznačajnijih Mijinih nastupa u kolovozu 2015. povodom obilježavanja 20. godišnjice Oluje kad je izvela hrvatsku himnu 'Lijepa Naša'. Nakon toga je glumila u 'Generalu', a zauvijek će pamtiti i nastup u Los Angelesu u američkom showu 'Little Big Shots', čiji su autori Steve Harvey i Elen DeGeneres, i sve odreda oduševila zahtjevnom izvedbom Beyonceine pjesme 'Listen'.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Kad si daleko od kuće, pred stranom publikom iz male Hrvatske za koju neki nisu ni čuli, sve je puno zahtjevnije. Nekoliko ljudi prati svaki korak izvođača prije i nakon nastupa. Dojmovi su predivni, ali uvijek je lijepo vratiti se kući - osvrnula se na posjet Americi mlada pjevačica koja uz riječke ima šibenske i talijanske korijene. Nakon pobjede u dječjem pjevačkom talent showu 'Zvjezdice', uskoro će se naći u žiriju istoimenog beogradskog showa.

Za nastupe se, dodaje, priprema kod kuće, u dnevnom boravku. Uvijek ima tremu, ali opušta se razgovorima. Surađivala je s Mattom Squireom, koji je radio s Arianom Grande i s gitaristom One Directiona Danom Richardsom, a producenti iz Švedske su došli i u Mijin rodni grad Rijeku. Prvi singl na engleskom jeziku 'Trouble', koji je snimila upravo s Richardsonom iz One Directiona, izašao je nedavno, a uskoro se očekuje i cijeli album. No uz sve glazbene obveze, putovanja, učestalije razgovore s medijima Mia ne zapostavlja školske obveze.

Foto: Instagram

- Uvijek mi je drago nastupiti s poznatim glazbenicima od kojih mogu puno naučiti - kaže Mia, koja, kao i svaka tinejdžerica, slobodno vrijeme najviše voli provoditi s prijateljicama. Ostaje vidjeti hoće li jednog dana i Beyonce pokleknuti želji obožavatelja da sklopi suradnju s Mijom, obožavatelja koji su joj na službenoj Facebook stranici američkoga pjevačkog showa 'The Voice' ostavili dobronamjeran komentar 'Beyoncé, čuvaj se!'