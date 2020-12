Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić (65) u posljednjih mjesec dana popeglao je bore na čelu, tvrde nam estetski kirurzi, o čemu svjedoče i njegove fotografije unazad nekoliko tjedana. Iako je možda mislio da će ta njegova promjena proći nezamijećeno, zbog potresa se morao ranije ukazati u javnosti i otkriti svoje bizarne obrve.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatice vole estetsku kirurgiju

- Ne moram ih ni gledati, vidio sam ga na televiziji, Bandić je definitivno bio na botoksu - kaže nam jedan estetski kirurg, koji je htio ostati anoniman zbog prirode svog posla.

Botoks je vrsta otrova koju proizvodi bakterija clostridijum botulinum, a koja paralizira mišiće. Cijena tretmana kreće se oko 500 eura. Efekt traje oko šest mjeseci, nakon čega je zahvat potrebno ponoviti. Sam tretman gotov je za 15-ak minuta.

Bandiću obrve sad izgledaju neprirodno, odnosno podignute su kao da je radio 'mačkaste oči', zahvat koji je trenutačno hit kod žena. Nedavno ga je radila Kristina Mandarina.

- Središnji dio čela kod Bandića je ispeglan, bez mimike, a dio iznad rubnih dijelova obrva ostao je naboran. Da bi tretman bio uspješan u te bi dijelove trebalo dodati još malo botoksa pa bi se moglo reći da je tretman korektno odrađen - kaže nam estetski kirurg.

Drugi estetski kirurg, koji je također htio ostati anoniman, kaže nam da Bandićev tretman botoksom definitivno nije dobro napravljen.

- Ima taj 'Mr. Spock eye', a neki ga zovu i Jack Nicholson izgled. Karakteriziraju ga obrve koje idu previsoko. Riječ je o kombinaciji previše botoksa koji je k tome i loše apliciran. Kad se tretman mrštećih bora na 'procerus i corrugator' mišiće te 'frontalis' mišić u samom čelu napravi prejako, i ti mišići previše oslabe, a ostave se lateralni mišići sa strane dolazi do podizanja obrva i ovakvog izgleda. Potrebno je bilo botoksom tretirati i mišiće sa strane. Srećom to se može korigirati i spustiti obrve - govori nam estetski kirurg.

No dodaje i da ono što se ne vidi laičkom oku je to da je Bandić bio i na hijaluronskim filerima kojima je popunio obraze. Njihova cijena je oko 2500 kuna. Hijaluron je tvar koju imamo u organizmu, a koja na sebe veže vodu pa tretirano područje bubri. Ni to, kaže, kirurg nije dobro napravljeno.

- Popunili su mu upale obraze i po meni napravili veliku grešku - visoko akcentirali jagodice što se ne radi kod muškaraca. To obično rade ženski modeli. Jagodice kod muškaraca se popunjavaju malo niže, a ovako su 'ženske jagodice' samo pospješile ovaj neprirodni izgled lica - kaže nam kirurg.