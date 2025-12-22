Obavijesti

Show

Komentari 0
BOŽIĆNA SENZACIJA

Veliko iznenađenje za fanove: Izlazi pjesma Queena koju nikad nisu objavili, stara je 51 godinu!

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 3 min
Veliko iznenađenje za fanove: Izlazi pjesma Queena koju nikad nisu objavili, stara je 51 godinu!
15
Foto: Bernd Weiﬂbrod/DPA

Fanove Queena čeka pravo božićno iznenađenje. Brian May otkrio je da bend objavljuje dosad nepoznatu pjesmu snimljenu još 1974. godine, koju javnost nikada nije čula

Fanovi legendarne grupe Queen imaju razlog za slavlje! Brian May potvrdio je da će bend za Božić objaviti dosad neobjavljenu pjesmu, snimljenu prije čak 51 godinu.

Brian May poses in this undated handout image
Foto: Denis Pellerin/REUTERS

Slavni gitarist 22. prosinca od 18 sati vodi božićni specijal na digitalnoj radio postaji Planet Rock, gdje će publika prvi put moći čuti pjesmu 'Not For Sale'. Riječ je o skladbi koju je May napisao još davne 1974. godine, tijekom snimanja drugog albuma benda, Queen II, ali tada nije ušla u završni popis pjesama.

LIVE AID Concert London: QUEEN on Stage
Foto: David Plastik

Pjesma je sada remasterirana i bit će dio ponovnog izdanja albuma Queen II koje izlazi 2026. godine. Ipak, fanovi će je ekskluzivno moći čuti ranije - upravo u Mayevom božićnom radijskom showu.

QUEEN NA LIVE AIDU 1985. Njihov nastup ušao je u povijest glazbe, a skoro ga nisu održali
Njihov nastup ušao je u povijest glazbe, a skoro ga nisu održali

- Moguće je da su neki čuli bootleg verziju ove pjesme dok ju je izvodio Smile, ali koliko ja znam, ovu verziju nitko nikad nije čuo - rekao je May kako prenosi Music Nrews.

- To je još uvijek rad u nastajanju i pojavit će se na novoj verziji albuma Queen II sljedeće godine, ali sam je ubacio u Planet Rock specijal jer me jako zanima što će ljudi reći - dodao je. May je fanovima zaželio i sretan Božić te uspješnu Novu godinu.

Queen guitarist Brian May at the musical "We will rock you"
Foto: Bernd Weiﬂbrod/DPA

Queen je tijekom karijere objavio 15 studijskih albuma. Posljednji, 'Made In Heaven', izašao je 1995. godine, četiri godine nakon smrti pjevača Freddieja Mercuryja, koji je preminuo 1991. u dobi od samo 45 godina od posljedica AIDS-a. Album je sadržavao vokale i klavirske dionice koje je Mercury snimio godinama ranije.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Ranije ove godine May je otkrio da su se Queen vratili u studio s Adamom Lambertom, koji s bendom nastupa od 2014. godine. Iako su zajedno objavili dva live albuma, još uvijek nisu izdali novu originalnu glazbu.

Global Citizen Festival 2025 at Central Park
Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

Božićni show Briana Maya, koji će se ponoviti i na sam Božić, uključuje njegov osobni blagdanski jukebox s omiljenim božićnim pjesmama. U programu će se naći hitovi izvođača poput Sladea, Chucka Berryja i grupe The Crystals, ali i posebno iznenađenje za njegovu suprugu, glumicu Anitu Dobson.

ULTIMATIVNI HIT "Bohemian Rhapsody" slavi 50. rođendan: Znate li kako je nastala legendarna pjesma?
"Bohemian Rhapsody" slavi 50. rođendan: Znate li kako je nastala legendarna pjesma?

Iza Briana Maya su i teške zdravstvene borbe. Doživio je srčani udar 2020. godine, a nedavno i blaži moždani udar zbog kojeg privremeno nije mogao koristiti lijevu ruku.

- Ovdje sam da vam donesem dobre vijesti - mogu ponovno svirati gitaru - poručio je u rujnu pratiteljima na Instagramu.

- Prije tjedan dana imao sam manji moždani udar i na trenutak nisam imao kontrolu nad rukom. Bilo je pomalo zastrašujuće - dodao je.

Dodao je kako nije želio govoriti o svemu ranije jer ne želi sažaljenje: 'Molim vas, nemojte to raditi. Ne volim takve poruke.'

Unatoč svemu, Brian May i Queen fanovima ove godine spremaju pravo božićno glazbeno iznenađenje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin
ODUŠEVILA U BIJELOJ HALJINI

FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin

Maja Šuput bila je jedna od članica žirija u velikom finalu Supertalenta koje se prenosilo uživo iz Arene Zagreb. Pobjedu su odnijeli Duo Turkeev & Kids, a Maja je zasjala u bijeloj haljini. U publici je bio i njezin bivši suprug Nenad Tatarinov i njihov sin, dok Šime Elez, koji se u posljednje vrijeme često pojavljuje s njome, nije bio na vidiku...
Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću
OSVOJILI 30.000 EURA

Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću

Rekli su nam kako pobjedu nikako nisu očekivali. Prvo su se iznenadili činjenicom da su u troje najboljih, a nakon toga bili su u nevjerici kada su saznali da su upravo oni pobjednici Supertalenta
Pobjednici Supertalenta su Duo Turkeev & Kids! Oduševili su!
24SATA U ARENI ZAGREB

Pobjednici Supertalenta su Duo Turkeev & Kids! Oduševili su!

Gotova je i 12. sezona Supertalenta, a pobjedu je odnijela nevjerojatna obitelj koja je dirnula mnoge svojim nastupom. Duo Turkeev & Kids izveli su akrobatski nastup i skupili najviše glasova publike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025