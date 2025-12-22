Fanove Queena čeka pravo božićno iznenađenje. Brian May otkrio je da bend objavljuje dosad nepoznatu pjesmu snimljenu još 1974. godine, koju javnost nikada nije čula
Veliko iznenađenje za fanove: Izlazi pjesma Queena koju nikad nisu objavili, stara je 51 godinu!
Fanovi legendarne grupe Queen imaju razlog za slavlje! Brian May potvrdio je da će bend za Božić objaviti dosad neobjavljenu pjesmu, snimljenu prije čak 51 godinu.
Slavni gitarist 22. prosinca od 18 sati vodi božićni specijal na digitalnoj radio postaji Planet Rock, gdje će publika prvi put moći čuti pjesmu 'Not For Sale'. Riječ je o skladbi koju je May napisao još davne 1974. godine, tijekom snimanja drugog albuma benda, Queen II, ali tada nije ušla u završni popis pjesama.
Pjesma je sada remasterirana i bit će dio ponovnog izdanja albuma Queen II koje izlazi 2026. godine. Ipak, fanovi će je ekskluzivno moći čuti ranije - upravo u Mayevom božićnom radijskom showu.
- Moguće je da su neki čuli bootleg verziju ove pjesme dok ju je izvodio Smile, ali koliko ja znam, ovu verziju nitko nikad nije čuo - rekao je May kako prenosi Music Nrews.
- To je još uvijek rad u nastajanju i pojavit će se na novoj verziji albuma Queen II sljedeće godine, ali sam je ubacio u Planet Rock specijal jer me jako zanima što će ljudi reći - dodao je. May je fanovima zaželio i sretan Božić te uspješnu Novu godinu.
Queen je tijekom karijere objavio 15 studijskih albuma. Posljednji, 'Made In Heaven', izašao je 1995. godine, četiri godine nakon smrti pjevača Freddieja Mercuryja, koji je preminuo 1991. u dobi od samo 45 godina od posljedica AIDS-a. Album je sadržavao vokale i klavirske dionice koje je Mercury snimio godinama ranije.
Ranije ove godine May je otkrio da su se Queen vratili u studio s Adamom Lambertom, koji s bendom nastupa od 2014. godine. Iako su zajedno objavili dva live albuma, još uvijek nisu izdali novu originalnu glazbu.
Božićni show Briana Maya, koji će se ponoviti i na sam Božić, uključuje njegov osobni blagdanski jukebox s omiljenim božićnim pjesmama. U programu će se naći hitovi izvođača poput Sladea, Chucka Berryja i grupe The Crystals, ali i posebno iznenađenje za njegovu suprugu, glumicu Anitu Dobson.
Iza Briana Maya su i teške zdravstvene borbe. Doživio je srčani udar 2020. godine, a nedavno i blaži moždani udar zbog kojeg privremeno nije mogao koristiti lijevu ruku.
- Ovdje sam da vam donesem dobre vijesti - mogu ponovno svirati gitaru - poručio je u rujnu pratiteljima na Instagramu.
- Prije tjedan dana imao sam manji moždani udar i na trenutak nisam imao kontrolu nad rukom. Bilo je pomalo zastrašujuće - dodao je.
Dodao je kako nije želio govoriti o svemu ranije jer ne želi sažaljenje: 'Molim vas, nemojte to raditi. Ne volim takve poruke.'
Unatoč svemu, Brian May i Queen fanovima ove godine spremaju pravo božićno glazbeno iznenađenje.
