'Zbog ružičaste kose ne mogu pronaći posao. To je žalosno...'

Anja Brkić jedna je od natjecateljica iz showa 'Ljepotice i genijalci'. Osim specifičnog i otkačenog izgleda, Anja je puno više od jedne 'ljepotice'. Mlada studentica modnog dizajna u slobodno vrijeme voli crtati i šminkati se, a u intervjuu nam je otkrila kako se svakodnevno nosi sa predrasudama koje dobiva na račun izgleda.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205554 / Anja Brkić iz showa 'Ljepotice i genijalci' voli emotivne i iskrene dečke.]

Kako to da si se prijavila na show 'Ljepotice i genijalci'?

Na show sam se prijavila prvenstveno iz razloga što mi je trebao neki odmak od rutine u koju sam zapala zadnjih par godina, a ovo se mi pojavilo kao jedinstvena prilika koja mi se učinila zanimljivom i zabavnom. Isto tako, razmišljala sam i o tome kako ovakve stvari mogu otvoriti neke korisne prilike i za druge stvari kasnije.

Foto: NOVA TV

Događa li ti se da te zbog izgleda ljudi osuđuju? Kako se osjećaš zbog toga?

Dosta često se zapravo susrećem s time da ljudi već donesu neki sud o meni samo na temelju mog izgleda. Ima onih koji donose zaključke na temelju toga sto vide da sam često sređena i držim do sebe, pa misle da sam zato automatski površna i umišljena, dok sam od onih kojima je moj stil bio čudan, znala čuti da su mislili da nisam normalna ili da sam neka “brijačica”, no od tog dijela ljudi mi doslovno nitko nikad nije znao navesti na koji su to način mislili da nisam normalna.

A često se susrećem i s predrasudama u poslu, pa mi je tako teško naći nešto jer puno poslodavaca ne prihvaća ružičastu kosu i mislim da je to baš žalosno, jer ne vidim kako to utječe na moj rad. Isto tako, mislim da kad bi se vise alternativnih ljudi zapošljavalo, da bi ostali vidjeli da smo i mi kao i oni i da nečija boja kose i slično ne utječe na kvalitetu njegovog rada i samim time bi se i predrasude smanjile. Mene u principu ne smetaju te predrasude na pojedinačnoj razini, već na skupnoj, odnosno, naporno mi je stalno slušati komentare tipa ja sam mislio/la da si takva i onakva i da to bude ono prvo sto čujem kad nekog upoznam. Nemojte misliti, upoznajte me prvo.

Foto: Instagram

Smatraš li sebe više kao Ljepoticu ili Genijalku?

Ne bih se voljela ni u što kategorizirati, ali ne smatram se tipičnom “ljepoticom” koju zanima samo izgled. Inače stvarno jesam veliki esteta i vodim dosta računa oko izgleda, ali nije mi to jedino što volim i u čemu se nalazim i jedan od moja druga dva interesa jest duhovnost koja je tome totalno oprečna.

Jesi li ti ona koja nekad 'stereotipizira'?

Svi ponekad stereotipiziramo, no trudim se da to ne radim. Dosta sam svjesna sebe i većine svojih postupaka, pa kad se uhvatim da radim tako nešto, nastojim tome i stati na kraj. Ako i postoje neki stereotipi za koje smatram da nose visoku točnost, nikad ga do kraja ne pripišem nekome, već dajem priliku osobi da mi prvo sama pokaže je li to tako ili nije.

Foto: Instagram

S kim si iz emisije u najboljim odnosima? I od cura, i od dečkiju?

Od cura sam si najbolja s Karlom i s njom sam si bas kliknula, a od ostalih cura sam sa svima vise manje dobra, točnije, bilo je nekih s kojima sam se vise družila, i onih s kojima sam se manje, no ne bih nikog izdvajala. A s dečkima sam također sa svima okej, nije bio nitko tko se značajno istaknuo sto se tiče toga, izuzev Roberta naravno, s kojim sam u paru.

Što najviše voliš, a što te može najviše odbiti kod muškarca?

Kod muškaraca najviše volim vidjeti kad je netko uglađen, ima čvrst stav i karakter. Bitno mi je i da je iskren, emotivan, stabilan i da me prihvaća onakvu kakva jesam. A ono sto me odbija jest kad netko glumi frajera, kad je neozbiljan i kad vidim da se razbacuje lijepim riječima samo da bi me zadobio, a to ne provodi u djelo.

Foto: Instagram

Planiraš li se prijaviti u još neku reality emisiju?

Nemam u planu prijaviti se za neki reality. Show 'Ljepotice i genijalci' mi se pojavilo kao prilika, pa sam to shvatila kao nešto sto mi je život sam nametnuo kao nešto sto bi bilo dobro probati.