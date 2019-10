Zbog sisolomke Susan ljudi su imali srčani: Razbijala lubenice

Nastup Amerikanke iz savezne republike Massachusetts, Susan Sykes (59) s umjetničkim imenom Busty Heart, u najmanju ruku šokirao je žiri. Kad se Susan popela na pozornicu, žiriju nije bilo jasno koji talent će pokazati ova Amerikanka, a onda je svojim grudima počela razbijati predmete na pozornici.

- O moj Bože - komentirala je kratko Maja, a Martina je izjavila kako joj je muka te joj poručila da ode na mamografiju.

Zgrožena Martina dala joj je 'ne', kao i Janko i Davor, dok je Maja ipak odlučila da će sisolomki Susan dati 'da'.

- Dragi ste, ali više ne želim vidjeti ovaj talent. Strah me - komentirao je Janko.

Iako je u hrvatskom Supertalentu ispala nakon prvog nastupa, u njemačkoj inačici Superalenta žiri je bio očaran njome te je čak došla do polufinala. Susan svoj talent, kaže, obožava jer nikad do sada nije upoznala nekoga tko to može, a također drži i Guinnessov rekord. Dok udara grudima po lubenicama i u tren oka ih prepolovi ili dok u jednom potezu zgnječi limenke, ističe, ništa je ne boli. Međutim, zna se porezati i to joj se često dogodi.

Pogađate, ne radi se o prirodnim grudima, naravno, ali Susan o tome govori bez ikakve zadrške.

- Imala sam devet operacija u 14 godina. Riječ je o implantatima - kaže. Sad nosi košaricu H. Iako su njezini vjerni pratitelji često zabrinuti zbog njezina zdravlja, jer sigurno nije lako nositi takav teret na leđima svaki dan s obzirom na to da joj svaka dojka ima devet kilograma, Busty Heart je rekla da ona svojim grudima ipak pruža pravi tretman.

- Imam jedan grudnjak u svojoj veličini, ali takvi modeli više nisu u prodaji. Zato ne nosim grudnjak. To je tajna. Grudnjak bi mi se urezao duboko u ramena. Zato ga nikad ne nosim - govori.

