RUŠI REKORDE OD ROĐENJA

Zbog slavnih roditelja postala je najpoznatije dijete na svijetu, a ime je dobila po cvijetu s Hvara

Zbog slavnih roditelja postala je najpoznatije dijete na svijetu, a ime je dobila po cvijetu s Hvara
Blue Ivy Carter prvorođena je kći pjevačice Beyonce i repera Jay-Z-a. Proglašena je najpoznatijim djetetom na svijetu odmah po rođenju, a danas slavi 14. rođendan.

Jedna od najpoznatijih pjevačica na svijetu 28. kolovoza 2011. je objavila vijesti o trudnoći. Beyonce je nastupala na dodjeli MTV VMA nagrada te je točku završila otkopčavanjem majice i trljanjem trbuha, potvrdivši da je trudna. Blue Ivy Carter rođena je 7. siječnja 2012. u New Yorku, a mediji su ju odmah prozvali najpoznatijim djetetom na svijetu uz princa Georgea i North West. 

Jay-Z je na dan njezina rođenja snimio plač svoje kćeri, disanje i gugutanje te je detalje iskoristio u pjesmi "Glory", objavljenoj dva dana nakon što se rodila. Zahvaljujući pjesmi, upisala se u Guinnessovu Knjigu rekorda kao najmlađa osoba koja je ušla na Billboardovu top listu. Rolling Stone je Blue Ivy proglasio "novom princezom pop glazbe", a imala je samo tri godine kada je pjevala na pjesmi "Up&Up" grupe Coldplay kao dio zbora. 

Godine 2020. pjevala je s mamom i kolegama na singlu "Brown Skin Girl", koja se našla na popisu pjesama filma "The Lion King: The Gift". Spot za tu pjesmu osvojio je nagradu Grammy, a 2023. godine je singl otpjevala s majkom prvi put na pozornici. U svibnju 2023., Blue Ivy se pridružila Beyonce na svjetskoj turneji "Renaissance" kao plesačica, a tijekom turneje "Cowboy Carter" bila je dio tima čitavo vrijeme.

Blue Ivy od 2018. godine pohađa privatnu školu u zapadnom Hollywoodu u Los Angelesu, a njezini roditelji od samoga rođenja paze da se ime Blue Ivy Carter zaštiti. Beyonce je istaknula kako je njezina kći "kulturna ikona" koja ima pravo na zaštitu imena.

Tinejdžerica je posljednjih mjeseci na udaru kritika na društvenim mrežama zbog svog izgleda te mnogi ističu da se oblači kao da je puno starija. Blue Ivy se već neko vrijeme ističe svojim stilom, sigurnošću i načinom na koji se nosi pred kamerama. Iako je još tinejdžerica, mnogi smatraju da će s vremenom postati jednako medijski prisutna kao i njezini roditelji.

Beyonce i Jay-Z inače su Blue Ivy nazvali po plavom bršljanu koje ih je očaralo kad su ljetovali 2011. godine na Hvaru. 

- Priča o podrijetlu imena vaše kćeri donijela je turističku promociju otoku. Zbog toga sam vašoj curici dodijelio status počasnoga građanina - napisao je bivši gradonačelnik Hvara Pjerino Bebić u pismu koje je poslao paru 2012.

