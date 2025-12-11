Obavijesti

ZRELIJI STIL

Kći Beyonce i Jay-Z-a šokirala izgledom: 'Pa ona ima tek 13!'

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Kći Beyonce i Jay-Z-a šokirala izgledom: 'Pa ona ima tek 13!'
Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Blue Ivy Carter (13), kći Beyoncé i Jay-Z-a, ponovno je privukla veliku pozornost javnosti nakon što se pojavila na utakmici L.A. Lakersa sa svojim ocem

Blue Ivy Carter(13), kći Beyoncé i Jay-Z-a, ponovno je postala glavna tema na društvenim mrežama. Pojavila se na utakmici L.A. Lakersa protiv San Antonio Spursa u pratnji svog oca, a njezin je izgled odmah potaknuo lavinu komentara.

Tinejdžerica je nosila jednostavnu, ali upečatljivu crnu kombinaciju i djelovala vrlo samouvjereno. Mnogi korisnici društvenih mreža priznali su da su ostali iznenađeni njezinim izgledom, a neki su čak komentirali da su morali dvaput pogledati fotografije jer nisu mogli povjerovati da Blue Ivy ima samo 13 godina.

- Izgleda baš kao Beyoncé u mladim danima - napisao je jedan korisnik.

Na X-u (bivšem Twitteru) pojavilo se mnogo komentara o tome koliko je brzo odrasla i kako se iz nastupa u nastup mijenja. Iako se često pojavljuje uz svoju majku na velikim događanjima, ovoga je puta privukla pozornost sama. 

Blue Ivy se već neko vrijeme ističe svojim stilom, sigurnošću i načinom na koji se nosi pred kamerama. Iako je još tinejdžerica, mnogi smatraju da će s vremenom postati jednako medijski prisutna kao i njezini roditelji.

Premiere for the film ''Mufasa: The Lion King'' in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

