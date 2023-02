Zbog sukoba Severine i sestre njihovu majku ispitali na sudu, morali prekidati saslušanje...

Zbog sukoba sestara, Severine Vučković (50) i Marijane Popović, danas je na Županijskom sudu u Splitu ispitana njihova majka Ana Vučković (84). Ispitivanje Ane Vučković trajalo je sat vremena. Isprva su se pojavile informacije kako je majci Ani tijekom ispitivanja pozlilo, no kasnije se ispostavilo da to ipak nije istina, odnosno u jednom trenutku majka Ana zatražila je čašu vode zbog čega je ispitivanje nakratko prekinuto, no ubrzo se nastavilo.