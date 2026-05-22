Zbog suzavca prekinuli koncert Rickyja Martina u Podgorici: 'Savjetovali su da ne nastavi...'

Povodom proslave 20. godišnjice neovisnosti Crne Gore, u Podgorici je u četvrtak nastupio slavni latinoamerički glazbenik Ricky Martin. Na Trgu neovisnosti se skupila mnogobrojna publika, no koncert nije prošao bez incidenta.

Pred kraj koncerta je na pozornicu bačen suzavac, zbog čega je koncert prekinut na desetak minuta, a o svemu se na društvenim mrežama službeno oglasio i pjevačev glasnogovornik Róndine Alcalá. On je u priopćenju na španjolskom i engleskom jeziku naveo kako je došlo do prekida nastupa te da su članovi tima brzo sklonili pjevača s pozornice.

Foto: R.R.

- Iako su članovi pjevačevog tima savjetovali da ne nastavi s koncertom, jednom kada su lokalne vlasti potvrdile da je sve pod kontrolom i da se svi mogu vratiti, Ricky Martin je odlučio da će nastaviti nastup zbog svojih obožavatelja - navodi se u priopćenju.

Ricky Martin se vratio na pozornicu nakon što je sve stavljeno pod kontrolu te poručio svojoj mnogobrojnoj publici kako ništa neće zaustaviti koncert. Osim slavnog pjevača, na svečanosti su zapjevali i Tamara Živković, Milena Vučić te Nenad Knežević Knez.

Foto: R.R.

Podsjetimo, Ricky Martin uskoro stiže i u Hrvatsku. U pulskoj Areni nastupit će 19. lipnja.