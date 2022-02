Hana je prezadovoljna kako je ispala svadba. Ljepšu nije mogla poželjeti, kažu nam upućeni u vjenčanje godine u Splitu gdje su se u subotu u 19 sati u crkvi sv. Dominika vjenčali Hana Huljić (31) i Petar Grašo (45).

POGLEDAJTE VIDEO:

Mladencima je u crkvi nakon obreda vjenčanja zapjevao zbor sv. Mihovil s Kamena "All you need is love", na što se Grašo rasplakao, a brižna Hana ga je ljubila.

Zbog trudnoće Hana i Grašo zasad ne planiraju medeni mjesec. Prinovu očekuju početkom srpnja, a već su odredili imena. Da očekuju prinovu, svojim obiteljima rekli su na Božić, kad su potekle i suze radosnice.

Par ostaje živjeti u Splitu u centru grada u Grašinu stanu koji je, inače, renovirao prije dvije godine. Hana će i roditi u Splitu.

Hana i Grašo veliki su zaljubljenici u rodni grad. Htjeli su se vjenčati u crkvi sv. Duje, no kako su željeli izbjeći pompu, odlučili su se za obližnju crkvu sv. Dominika. Vjenčanica koju je izabrala dizajn je poznatog splitskog modnog brenda Arileo, kao i cipele s ukrasnim biserima koje je dizajnirao Ledenko.

Frizuru i make up također potpisuje Splićanin Josip Lijić. Na društvenim mrežama isplivale su neviđene fotografije Hane s priprema uoči vjenčanja, na kojima se vidi koliko je sretna i zadovoljna.

Hanina vjenčanica bila je inspirirana pedesetim godinama prošlog stoljeća, što je inače njen stil koji njeguje godinama. Tako je kao ukras na glavi imala i bijelu tokicu s mrežicom. Odlučila se za valove u kosi, što inače nosi, a make up je bio decentan i jednostavan.

Na proslavi vjenčanja u bivšem obiteljskom restoranu Grašo na Sustipanu na kraju je bilo 50-ak uzvanika, najbliže obitelji i prijatelja. Bilo je veselo, a Dino Rađa je otkrio i tko je Grašin, uz njega i slovenskog ugostitelja Tomaža Kavčića, treći kum.

- Šime Poduje je Petrov prijatelj iz vrtića, prvi susid i unuk jednog od osnivača Hajduka po kojem je dobio ime. Vrlo osebujan lik koji se ne voli pojavljivati u javnosti, a kojeg naše društvo obožava jer je rođen za zae**nciju. Neizostavni dio naših druženja svih ovih godina. Taj se u životu nije iznervira osim ako dirneš u Hajduka ili još gore, ako ne daj Bože kažeš da je LeBron bolji od Jordana - napisao je Rađa na svojoj društvenoj mreži.