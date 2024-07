Umrla Shelley Duvall, zvijezda kultnog hororca 'Isijavanje'

Shelley Duvall, zvijezda kultnog horora 'Isijavanje', preminula je u 76. godini, javlja Variety. Glumica je umrla u četvrtak u Teksasu, a tužnu vijest potvrdio je njezin partner Dan Gilroy. Duvall je bila poznata po suradnji s redateljem Robertom Altmana. Na filmu je debitirala upravo u njegovom 'Brewster McCloud'. Pojavila se i u njegovim filmovima McCabe i Mrs. Miller, Thieves Like Us i Nashville.

Dao joj je ulogu u filmu Tri žene, za koju je osvojila nagradu za najbolju glumicu na Filmskom festivalu u Cannesu, kao i nominaciju za BAFTA-u. Nakon toga Stanley Kubrick angažirao ju je u 'Isijavanju'. Film je nastao prema istoimenoj knjizi majstora horor žanra, Stephena Kinga.

Priča o ludilu obitelji Torrance i paranormalnim događajima koje proživljavaju u praznom hotelu u brdima Colorada za kritičare je bila toliko grozno snimljena da su redatelja Kubricka i glavnu glumicu Shelley Duvall nominirali za dvije Zlatne maline, a čak ni te 'nagrade' nisu mogli osvojiti.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Stephen King posebno je zamjerao Kubbricku što je lik Torranceove supruge, koju je glumila Duvall, pretvorio u običnu histeričnu ženu koja je tu 'samo da vrišti i bude glupa'.

- To nije lik o kojem sam pisao - govorio je King, čiji scenarij za film Kubrick navodno nikad nije ni pročitao.

No Duvall nije vrištala samo kako bi se uživjela u ulogu. Opsesivni Kubrick ju je stvarno doveo do ruba živaca kako bi što vjernije prikazala strah pred kamerom.

- Moraš izgledati očajno, svima tratiš vrijeme, požuri, napravi tako kako sam ti rekao - rekao je redatelj glumici u jednom od snimljenih trenutaka 'iza kamere'.

Foto: Instagram/Youtube/Screenshot

Prema glavnom glumcu Jacku Nicholsonu, Kubrick se ponašao ipak 'ljudski', dok je Shelley doslovno mučio. Držao ju je izoliranom danima kako bi što uvjerljivije odglumila Wendy, zarobljenu u pustom hotelu s podivljalim mužem.

Duvall nije smjela komunicirati s bližnjima, a kada su snimali slavnu scenu s bejzbolskom palicom, natjerao ju je da je ponovi 127 puta. Glumičine natečene crvene oči u sceni rezultat su pravog plakanja.

U toj sceni Shelley nalazi stranice s rečenicama 'All work and no play makes Jack a dull boy', a za njih je bila zaslužna Kubrickova tajnica koja je mjesecima tipkala tu rečenicu na 500 stranica. Kasnije je tipkala i na pet drugih jezika za međunarodna izdanja.

Glumica je zbog stresa kasnije imala ozbiljnih psihičkih problema, a u jednom intervjuu kod dr. Phila rekla je kako još viđa pokojnog Robina Williamsa, s kojim je glumila u 'Popaju'.

Foto: Screenshot Youtube

- Jako volim Robina. Mislim da on nije mrtav, nego samo mijenja oblike - izjavila je Shelley.

Njezin partner Dan Gilroy otkrio da se intervju s dr. Philom odvio bez njegova znanja te da je pojavljivanje pogoršalo njezino psihičko stanje.