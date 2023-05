Zbog velikog interesa za Sea Star festival otvaraju se dodatni smještajni kapaciteti u Umagu!

Službeno drugi najposjećeniji hrvatski glazbeni festival u prošloj godini, Sea Star, za svoje će peto, jubilarno izdanje po svemu sudeći postići još bolje rezultate. Ovo nije ni čudo znajući kako će magična laguna u Stella Maris Resortu za dva tjedna ugostiti vodeću svjetsku turneju ove godine, onu grupe The Prodigy, slavnog hitmakera Robin Schulza, techno superstara Indiru Paganotto, glavnu regionalnu zvijezdu Senidah i mnoge druge.

Koliko je velik interes za ovogodišnji festival najbolje govori činjenica da se u Umagu i okolici od 18. do 21. svibnja otvaraju dodatni smještajni kapaciteti, što su potvrdili i iz Plave Lagune koja posjeduje najveći dio hotelskog i apartmanskog smještaja u ovom istarskom gradu.

Foto: PROMO

Prema podacima Booking.com-a, kao i na službenoj stranici Sea Stara, za vrijeme trajanja festivala u ovom trenutku u Umagu rezervirano je 89% svih raspoloživih smještajnih kapaciteta. Zbog ovoga došlo je do otvaranja dodatnih jedinica, poput primjerice velikog apartmanskog naselja Apartments Kanegra Plava Laguna kako bi i oni koji još nisu kupili ulaznice mogli doći do željenog smještaja.

Foto: Srdan Tutic

Na malo manje od dva tjedna do održavanja u ponudi je ostalo manje od jedne trećine ulaznica za predviđeni kapacitet festivala, što uz tradicionalno jak finiš može rezultirati prestizanjem rekordnih brojki iz prethodnih godina. Ulaznice za Sea Star prodaju se u preko 40 zemalja svijeta, a u Umag stižu fanovi iz Italije, Njemačke, Austrije, Nizozemske, Velike Britanije, Belgije, Španjolske Češke, Slovačke, Mađarske, Skandinavije, Bugarske, Portugala i zemalja regije, ali i iz SAD-a, Kanade Brazila, Argentine, UAE-a, Izraela, Egipta, Južnoafričke Republike, Australije, Novog Zelanda, kao i na Tajlanda.

Peto izdanje Sea Stara, kojim će započeti festivalska i ljetna sezona, u umaški Stella Maris Resort Plava Laguna dovodi superjak lineup koji će se odvijati od 18. do 21 svibnja 2023. na četiri pozornice – Tesla Main Stage, Nautilus Arena, Electric Waves i Silent Octopus.

Foto: PROMO

Program u petak 19. predvode jedan od najvećih svjetskih hitmakera Robin Schulz, uz kojeg stižu i Mahmut Orhan, trap heroji Senidah i Hiljson Mandela, sjajni b2b setovi Daria Kolosova & Etapp Kyle, Marko Nastić & Dejan Milićević, DJ Jock & Shipe te Tim Urbanya &Alessio, zatim Joker Out, Nika Turković, Dzipsii i Vanillaz te tim Electric Waves pozornice na čelu s Ilijom Rudmanom.

Foto: PROMO

U subotu će na festivalski Tesla Main Stage sletjeti giganti The Prodigy, techno superzvijezda Indira Paganotto, regionalan trap best of koji uključuje, Krankšvestere, Gršu, 30Zonu, Foxa & Surreala, Ružno pače, Podočnjake, Miach, Micka Lifu, TTM, Masayah, Thicc Boia, At The Spot i RNB Confusion Sound System, kao i Electric Waves postava predvođenu Ian F-om i Marcelom.

Foto: PROMO

Welcome party 18. i Closing party 21. svibnja svojim će DJ nastupima obilježiti SMT#nG, Marcel, VIIITO, Aldo Morro, Pablo Panda, Recep, Bronski, Ian F. i Marin Biočić.

Foto: PROMO

