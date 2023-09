Zbogom plavim pramenovima: Miley Cyrus promijenila izgled

Pjevačica Miley Cyrus (30) iznenadila je promjenom boje kose. Svoju plavu boju, koju je imala duže vrijeme, zamijenila je tamno smeđom.

Objavom u kojoj je pokazala promjenu je čestitala i novom kreativnom direktoru Guccija, Sabatu De Sarnu, a pozirala je i s crvenom torbicom.

Foto: Instagram

- Tvoje prekrasno srce se pokazalo u svakom šavu. Volim te i ponosna sam. A sad mi daj sve - poručila je svom prijatelju Miley.

Sličnu je frizuru nosila i kad je kretala s karijerom, a početka svog dugog puta u glazbenoj industriji se prisjetila u singlu 'Used To Be Young'.

Osim početaka karijere, Miley se prisjetila i braka i razvoda s Liamom Hemsworthom. U svom TikTok serijalu 'Used to Be Young' otkrila kada je shvatila da je njihova veza gotova. Kako kaže, shvatila je da je njihov brak pred krajem kada je nastupala na Glastonbury festivalu 2019. godine.

- Glastonbury je bio u lipnju i tada smo shvatili da Liamova i moja predanost braku zapravo dolazi iz, naravno, kao prvo ljubavi, jer ipak smo bili zajedno 10 godina, ali i iz traume - rekla je Miley. Pjevačica i glumac vjenčali su se 2018. godine, a kratko prije vjenčanja im je u požaru izgorio dom u Malibuu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Dan koncerta bio je dan kada sam odlučila da više ne mogu biti u vezi. To je bio još jedan trenutak u kojem su rad, izvedba, lik, bili na prvom mjestu. Valjda mi je sada zato toliko važno da to više nije slučaj. Čovjek je na prvom mjestu - ispričala je.