Zbor 'Zvjezdice' donosi večer vrhunske glazbe u srce Zagreba

Nagrađivani Djevojački zbor Zvjezdice u petak, 20. lipnja u 20 sati održat će koncert duhovne klasične glazbe „Ave, mundi gloria“ u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Koncert se održava u okviru suradnje čuvenog beogradskog zbora Collegium Musicum i Djevojačkog zbora 'Zvjezdice' , a Zvjezdicama će se na koncertu pridružiti sopranistica Mima Karaula, čembalistica Iva Konjevod te Gudački kvartet 'VAL'. Koncertom će ravnati Dragana Jovanović, inače dirigentica Collegum Musicuma te Zdravko Šljivac. Publika će imati priliku uživati u raznolikom programu koji obuhvaća djela nekih od najznačajnijih skladatelja europske zborske literature, među kojima su Arcadelt, Allegri, Mendelssohn, Pergolesi, Duruflé, Mokranjac, Gotovac, Kempf i Uhlik. Za ulaznice se potrebno javiti na mail gim.zagreb@gmail.com.

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Djevojački zbor Zvjezdice jedan je od najuglednijih hrvatskih zborova mladih, a prošle godine obilježio je više od četiri desetljeća umjetničkog djelovanja. Zbor je osnovan 18. veljače 1985. godine na inicijativu maestra Zdravka Šljivca, koji ga vodi od samoga osnutka. Tijekom 40 godina rada Zvjezdice su izrasle u prepoznatljiv glazbeni ansambl koji je svojim nastupima i uspjesima stekao ugled daleko izvan hrvatskih granica. U prosincu prošle godine Zvjezdice su održale šestu američku turneju. Svoju suradnju s inozemnim ansamblima nastavile su i s Dječjim zborom Bugarske Radiotelevizije, pa će tako u 2027. Zvjezdice održati i turneju u Bugarskoj.

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Među brojnim zanimljivostima iz bogate povijesti zbora ističe se činjenica da je prva članica bila danas poznata hrvatska glazbenica Nina Badrić, koja je nastupila i na velikom obljetničkom koncertu 'Ti možeš sve', održanom prošle godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu povodom 40. obljetnice djelovanja Zvjezdica i 50 godina umjetničkog rada maestra Šljivca. Ugled zbora potvrđuju i brojne suradnje s vodećim hrvatskim i međunarodnim glazbenim institucijama, među kojima su Zagrebačka filharmonija, Briselska filharmonija, Slovenska filharmonija, Zagrebački solisti, Opera Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu te svjetski poznati duo 2Cellos. Zvjezdice su nastupale pod ravnanjem brojnih uglednih dirigenata, uključujući Valerija Gergieva, Sir Nevillea Marrinera, Kazushija Ona, Hansa Grafa, Elizabeth Fuchs i mnoge druge.

Foto: promo

Članice zbora učenice su osnovnih i srednjih škola koje uz školske obveze ostvaruju iznimne umjetničke rezultate, potvrđujući kako

predanost, talent i zajedništvo mogu stvoriti glazbenu izvrsnost prepoznatu na međunarodnoj razini.