Legendarna jazz, rock, ali i soul i blues pjevačica Zdenka Kovačiček (77), ovogodišnja je dobitnica Porina za životno djelo.

- Kad sam dobila Porin za najbolji vokal, onda sam se zezala da ću spavati s njim. Takav je adrenalin u tom trenutku. Porin za životno djelo je velika stvar, da, moj Porin! - rekla je Zdenka Kovačiček i dodala kako je to veliko priznanje i čast

Na pitanje što misli tko će dobiti Porina za Najbolju žensku vokalnu izvedbu, u kategoriji u kojoj su nominirane Daria Hodnik, Vanna i Je Veux, Zdenka Kovačiček kaže: 'Sve tri su jako dobre, fenomenalne pjevačice. Iako mi je uvijek draže kad to dobije neka pjevačica po prvi put, to joj daje vjetar u leđa.'

Na pitanje što bi savjetovala mlađim kolegicama i kolegama, odabrati jedan žanr ili odabrati put kakav je ona imala, rekla je: 'Jazzom sam se bavila cijeli život, ali jazz nikad nije bio toliko komercijalan da bi se od njega moglo preživjeti. Pa sam se snašla i radila sve druge stvari koje me zanimaju, naravno radila sam samo ono što me zanima. A mene zanima – dobra glazba. To je definitivno teži put, ali to sam ja odabrala. Sve što je kvalitetno me zanima, i to bi preporučila svima – ne moraju ići u širinu u koju sam ja išla, ali ako te zanima kazalište – probaj. Nemoj se preplašiti ako ne krene, treba biti uporan'.

Porin za životno djelo ove godine pripao je i skladatelju, dirigentu, pijanistu i pjevaču Silviju Foretiću (81), a Porin za životno djelo pripao je ove godine posthumno i Krunoslavu Kići Slabincu.

Ne propustite dodjelu uživo ovu subotu u 21 sat na Prvom program HTV-a i Drugom programu HR-a.