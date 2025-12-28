Zdenka Kovačiček predstavila svoju autobiografiju: Ignorirao me pa sam napisala knjigu...

U intimnoj atmosferi zagrebačke Galerije Kranjčar legendarna pjevačica Zdenka Kovačiček nedavno je predstavila svoju autobiografiju 'Slobodna kao mačka'. Riječ je o priči o životu neponovljive glazbenice koja već desetljećima zauzima posebno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, umjetnici snažnog glasa, neiscrpne energije i istinske scenske karizme, ženi koja je uvijek bila korak ispred svog vremena.

Novinarka i bivša televizijska urednica Zrinka Turalija, koja je moderirala večer, naglasila je kako autobiografija ne predstavlja obračun s prošlošću, već slavi energiju, beskompromisnost i neuništivost umjetnice.

- Ovo je više od autobiografije – to je knjiga za sve ljude koji se pitaju ima li život smisla i vrijedi li biti dosljedan sebi - rekla je Turalija, dodavši da Zdenka Kovačiček cijeli život živi svoje snove i ne pristaje na kompromise.

Zagreb: Zdenka Kovačiček predstavila svoju autobiografiju "Slobodna kao mačka" | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na pisanje knjige Zdenku su potaknula događanja posljednjih godina.

- Izašao mi je autorski album poslije 19 godina, koji je nominiran za rock album godine(Porin), što je fenomen, uz puno mlađu generaciju. Odlične kritike, hvalospjevi, ali istovremeno i zavist jednog diskografa i ignoriranje mog postojanja na domaćoj glazbenoj sceni u nekim serijalima. Tako sam počela pisati od kraja prema početku - otkriva pjevačica iza koje je deset albuma različitih žanrova, brojne nagrade, među kojima i Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu te Porin za životno djelo.

Knjiga nije nastala samo zbog vanjskih okolnosti – proces je bio dug četiri godine, s prekidima i u miru njezine oaze u Istri, gdje bi nadirala inspiracija ili prisjećanja na zanimljive događaje. Neke je dijelove uz pomoć koautorice Anje Tomljenović malo ublažila ili proširila, a dijelove koji bi mogli narušiti dostojanstvo drugih izostavila.

- Iako je bilo stvari kojima sam željela olakšati dušu, ipak smo ih maknuli zbog dostojanstva osobe koja mi je bila dragi kolega, ili nečijeg ega. Naime, takav ego nije ni zaslužio da bude spomenut u mojoj knjizi. Tako smo dobili jednu, mogu reći, priču uravnoteženu između dobrog i lošeg - objašnjava Kovačiček koja je nakon mladenačkih nastupa sa svjetski poznatim zvijezdama diljem Europe otkrila ljubav prema jazzu, soulu i bluesu, a pobjedom na Opatijskom festivalu davne 1970. započela solističku karijeru.

Iskrenost i intimnost

U knjizi Zdenka otvoreno progovara i o intimnijim periodima života, prisjećajući se dragih ljudi koji više nisu među živima i kolega s kojima je surađivala.

- Moja želja je bila upravo otvoreno i iskreno ispričati neke faze iz mog života, o nekim stvarima sam dugo šutjela misleći da još nije došlo pravo vrijeme ili trenutak, a neki najnoviji događaji su me upravo izazvali da o tome progovorim. Tu isključivo mislim na glazbeni dio mog životnog puta. Onaj intiman dio priče lijepa su sjećanja na ljude koje sam voljela, koji su mi bili bliski, a više ih nema ili sjećanje na kolege koje sam cijenila i s kojima sam surađivala, a koji su nas napustili. Moglo bi se reći da sam upravo tako olakšala dušu - kaže Kovačiček koja je na pozornicu prvi put stala s tek pet godina, kada je počela glumiti i pjevati, a već s trinaest postala tinejdžerska senzacija kao Duo Hani.

Zagreb: Izbor za miss Beauty Hrvatske | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Autobiografija također tematizira i profesionalne izazove, uključujući ‘nemoralne ponude’ s kojima se susretala tijekom karijere. Iako su žene u njezinoj branši oduvijek bile izložene takvim ponudama, danas je situacija, smatra, drukčija – dostupna su im zaštita i mogućnost prijave.

- Mislim da su žene u našoj branši oduvijek dobivale nemoralne ponude, samo o tome nisu željele pričati. Danas je druga situacija. Ženama se otvaraju vrata gdje se mogu požaliti, gdje će biti zaštićene i zahvaljujući tome postale su hrabrije i spremne su prijaviti i raskrinkati zlostavljače. Kad sam ja to doživjela, to nije bilo moguće. Zato bi preporučila mladim talentiranim djevojkama koje kreću u karijeru da budu spremne na sve, ali da ih to ne obeshrabri - poručuje.

Naslov knjige predložile su urednice Ivana Glavaš Bakić i koautorica Anja Tomljenović, prepoznajući njezinu prirodu kroz priče koje Zdenka prenosi.

- Moram reći da mi to laska, a čitateljima djeluje izazovno, ali i pomalo romantično - objašnjava pjevačica.

Faze života i refleksija

Knjiga nosi podnaslov "Četiri čina mog života", pri čemu svaki čin označava jednu cjelinu, tj. fazu njezina života, od kojih joj je svaka donijela neku promjenu, kako u stvaralačkom životu, tako i pojavom novih suradnika ili neočekivanih iznenađenja.

Iako bi se moglo pomisliti da knjiga može imati nastavke, Zdenka ističe da za sad nema namjeru postati spisateljica, tj. objavljivati još knjiga, jer - četvrti čin još traje i to u najljepšem mogućem ozračju, iako, šaljivo dodaje - mačke mogu biti nepredvidive.

- Imam odličan bend, konačno imam diskografa (Dancing Bear) koji brine o mojoj diskografiji (očito uspješnoj), mlada publika sluša moje pjesme, spremam novi album i više mi ne treba, ja sam zadovoljna - ponosna je 'prva dama jazza' iza koje su mnogobrojni nastupi na domaćim i inozemnim festivalima te niz zapaženih kazališnih uloga, među kojima se ističu naslovna uloga u mjuziklu "S ljubavlju, Janis", u kojem je proglašena "europskom Janis Joplin", te uloga Elle Fitzgerald u mjuziklu "Ella i Marilyn", za koju je nominirana za Nagradu hrvatskog glumišta.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

Autobiografija je izazvala veliko zanimanje, a Zdenka je već pozvana predstaviti knjigu u raznim knjižnicama.

- Drago mi je što je knjiga koju smo predstavili na Interliberu pobudila interes pa sam već pozvana u razne knjižnice da ju i predstavim. Napisana je iskreno i iz duše, a u njoj sam otkrila i nešto što se do sada nije znalo. Što nisu znali ni moji najbliži prijatelji - dodaje jedna od naših najznačajnijih pjevačica, koja i dalje nastavlja raditi punom parom i dijeliti svoju umjetničku energiju s novim generacijama.

Čitatelj, zaključuje, može očekivati jednu iskrenu priču o njezinom životu, koji nije bio život "DIVE", kako neki misle, već turbulentan život glazbene putnice, lutalice, istraživačice i vječne protivnice lažnog glamura.