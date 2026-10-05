Zdravko Čolić objavio je novi album nakon devet godina

Nakon devet godina duge diskografske pauze, Zdravko Čolić objavio je novi album 'Maštam i praštam'. Riječ je o njegovom šesnaestom studijskom albumu, a na njemu se nalazi 12 pjesama od kojih su već neke vrlo dobro poznate publici poput 'Sto dukata', 'Biraj ti', 'Zašto ona', 'Tamo', 'Proljeće za ljubavnike' i 'Ne daj da ostarim sam'.

Slavonski Brod: Spektakularni trosatni koncert Zdravka Čolića | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Čolić na albumu surađuje s mnogim poznatim licima javne scene kao što su Vjekoslava i Tonči Huljić, Dino Merlin, Neno Belan, Miroslav Rus, Antonija Šola, Maya Sar, Saša Matić, Hrvoje Domazet, Miloš Smiljanić Žuća, Zlatan Fazlić i Nikša Sviličić. Za produkcijski dio zaslužni su Nikša Bratoš, Mahir Sarihodžić, Baby Dooks, Marko Luis i Tonči Huljić.

Zdravko Čolić održao koncert na prepunoj Ljetnoj pozornici u Opatiji | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Album je izašao u suizdanju diskografskih kuća Ulaz d. o. o. i Croatia Records.

- Već dugo surađujem s Croatia Recordsom, mi smo stari prijatelji. Zajedno smo radili na zadnja dva, tri albuma i imali smo odličnu suradnju. Neke pjesme s ovog albuma već smo objavili, neke ćemo tek objaviti, tako da sve to zajedno čini jedan album od 12 pjesama - rekao je Čolić za Croatia Records.

- Sve pjesme s albuma ne moraju biti hitovi, ali neka budu sadržajne, neka ostanu za neko daljnje vrijeme i to će biti dovoljno - istaknuo je.