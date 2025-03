Zdravlje nije na njihovoj strani, ali finalisti Dore ne odustaju! 'Imamo plan B ako zatreba...'

Danas je veliki dan za finaliste Dore, a mnogi od njih suočavaju se s zdravstvenim problemima. Petar Brkljačić, finalist s pjesmom 'Kraj', završio je na Hitnoj pomoći zbog problema s glasom. Pjevač je otkrio da su mu liječnici dali nekoliko injekcija i antibiotika.

- Otišli smo na Hitnu jer sam izgubio glas. Ironično, pomogla mi je doktorica koja se zove Dora. Doktorica je rekla da će glasati za sve kojima je pomogla, baš je legenda - rekao je Brkljačić, dodajući kako je osjećaj prije finala odličan.

Foto: screenshot/HRT

Grupa Lelek, koja je na Dori oduševila mnoge modernim etno zvukom, također se suočila s ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama. Jedna od članica, Korina Olivia Rogić, bila je na bolničkim nosilima zbog visoke temperature i gripe. Tomislav Roso, autor pjesme 'The Soul of my Soul', ispričao je kako je Korina već četiri dana bolesna i da je u polufinalu nastupila s temperaturom od 39°C.

- Bila je loša situacija na tom nastupu, a to se moglo i primijetiti jer smo bili nesigurni. Korina uopće nije pjevala svoj refren jer nije mogla disati - otkrio je Tomislav. Korina je ujutro pala u nesvijest na doručku, a grupa ju je odvela na Hitnu u Rijeku gdje je dobila infuziju.

- Korina će biti na pozornici, imamo i B opciju ako nešto pođe po zlu - dodao je.

Foto: Instagram

Luka Nižetić, koji se natječe s pjesmom 'Južina', također je imao problema tijekom priprema. Naime, tijekom proba na Dori ozlijedio je nožni prst. Ipak, to ga nije spriječilo da izvede sjajan nastup i osigura mjesto u finalu.

- Prst mi je ispao iz čašice, da to nisam napravio, ne bih mogao skakati. Sada je sve kao da se ništa nije dogodilo! - otkrio je Luka.

Opatija: Druženje s Lukom Nižetićem uoči Dore | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nipplepeople, mistični duo koji je nastupao s pjesmom 'Znak', također su se suočili s problemima. Pjevačica iz grupe imala je temperaturu od 39,6°C i bila na Hitnoj zbog gripe, zbog čega su poručili: 'Glas nije najbolji na svijetu, ali u nedjelju očekujemo spektakl.'

Opatija: Izvođači i voditelji na Dori | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Lorena Bućan, koja se natječe s Magazinom, nije imala ozbiljnih zdravstvenih problema, ali je na probi prije polufinalne večeri doživjela nezgodu.

- Bosa sam, porezala sam se zbog scenografije - ispričala je Lorena kroz smijeh, dodajući da su joj odmah pomogli iz produkcije.

- Još uvijek imam trag krvi na haljini. Nisam ni primijetila da sam se porezala dok netko nije uperio prstom - zaključila je.

Zagreb: Magazin predstavio novu pjevačicu | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL