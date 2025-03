Petru Brkljačiću prišao učenik, a Matt Shaft imao mali problem! Finalisti otkrili i svoje favorite...

Djeca, mladi i roditelji pohrlili su u subotu navečer prema sportskoj dvorani Marino Cvetković u Opatiji gdje se održavala generalna proba uoči finala Dore.

Prije same probe, neki izvođači izašli su razbistriti misli na svježi zrak, dok su se neki okupili u krugu suradnika i prijatelja. Petar Brkljačić fotografirao se s jednim dječakom koji mu se pohvalio uspjehom iz informatike što je posebno oduševilo finalista.

Opatija: Druga polufinalna večer Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Pa evo, moram priznat da mi je to stvarno jedna velika čast i odgovornost. Lijepo je vidjeti da postoji netko u Hrvatskoj da je pjevač i profesor. Vjerujem da sam super primjer djeci kako mogu slijediti svoje snove i kako to na pravi način i pokazivati. Mislim da u meni vide i tu umjetničku stranu kao i ovu nekako roditeljsku odnosno profesorsku stranu. Tako da, kad se te dvije strane spoje, mislim da je to stvarno nešto jedinstveno i priznajem da mi je to baš odličan osjećaj - rekao nam je Petar Brkljačić koji u finalu nastupa deveti s pjesmom 'Kraj'.

Nakon generalne probe, otkrio nam je i da je ritam užurban uoči same završnice.

- Moram priznat da smo stvarno umorni. Ovo je već deveti ili deseti dan, više ne znam. Nemam više ni glasa kao što možda čujete. Sutra smo opet ovdje dosta ranije od početka finala tako da sad idem doma spavati da oporavim glas. Nadam se da će biti bolje - priznao nam je.

Generalna proba protekla je mirno i bez problema, a publika na probi velikim je aplauzom i navijanjem podržala izvođače. Najveće pljeske i uzvike oduševljenja dobili su Luka Nižetić, Ogenj, LELEK, Magazin i Marko Bošnjak.

Posebno je pozitivna atmosfera među kandidatima koji ne gledaju jedni na druge kao konkurenciju.

Međusobno se bodre, nakon nastupa jedni drugima čestitaju na sjajnoj izvedbi. Tijekom probne rekuperacije izvođači su gromoglasno pljeskali jedni drugima, a poseban aplauz dobio je Marko Škugor s pjesmom ‘Šta da Boga molim ja’ kojeg su podržali brojni finalisti. Podsjetimo, njegova pjesma posvećena je njegovom preminulom djedu.

Opatija: Druga polufinalna večer Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nakon generalne probe, obožavatelji finalista pohrlili su po koju fotku za uspomenu. Posebno atraktivna bila je grupa Ogenj koji na Dori pjevaju 'Daj, daj'. Pozirali su s osmijehom svakom obožavatelju koji ih je došao pozdraviti i pružiti im podršku.

Na generalnoj probi pouzdano su vladali pozornicom pa su bili uvjereniji u svoj nastup nego u polufinalu.

- Jako smo zadovoljni. Fali ljudi, ali to će se popraviti u samom finalu. Ipak se osjetimo kao 'live band' i to se vidi. Najbolje čuvamo ipak za kraj! - energični su bili momci iz Ognja. U finalu nastupaju osmi po redu, a uloga favorita Dore 2025. im je 'dvosjekli mač'.

- Ljepše je doći kao favorit nego kao outsider. Ali, pritisak nam je svakako otkad smo prošli na Doru. Znali smo da želimo iskoristiti ovu priliku i pritisak je od samog početka. Osim pritiska, tu je i odgovornost svakako - zaključuju dečki. Svakako razmišljaju i o preinakama za nastup na Eurosongu, u slučaju pobjede na Dori.

Opatija: Druga polufinalna večer Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Povratnik na Doru, Marko Bošnjak, ponovno slovi za favorita. Nakon Dore 2022. i 'Moli za nas', Marko se vratio mračnijom, snažnijom i eksplozivnijom pjesmom 'Poison cake'. U finalu će zapjevati pod rednim brojem 13.

- Ajme, generalna proba je prošla puno bolje nego drugo polufinale. Stvarno sam prezadovoljan i presretan! Sve stvari koje smo mogli nadograditi da budu bolje, danas su već bolje i idemo uzlaznom putanjom do sutrašnjeg nastupa - ponosno je rekao Marko ne skidajući osmijeh s lica.

Kao i Ogenj, pažljivo gleda na titulu favorita.

- Zapravo svi mi imamo neki određeni pritisak jer želimo da to sve bude na nivou, ali naravno da te to samo može motivirati i dati neki vjetar u leđa da stvarno ponudimo najbolji nastup i da damo sve od sebe - rekao nam je poslije generalne probe.

Oko Marka okupili su se brojni mladi obožavatelji koji su čekali u redu na fotografiranje. Mladi pjevač priznaje da je također razmišljao o nastupu na 69. Eurosongu u slučaju pobjede.

- Slušam što ljudi govore i njihove konstruktivne sugestije i spreman sam ih primijeniti koliko bude prostora za to. Naravno, imamo i mi neke svoje ideje već od prije kako bi nadograđivali nastup u slučaju pobjede, tako da smo definitivni otvoreni za to - objašnjava pjevač pa dodaje: "Mislim da nakon lazanje bi bilo dobro pojesti malo torte".

Opatija: Druga polufinalna večer Dore | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Fenksta koji repa 'Extra' donio je dašak tog žanra u hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije, a u finalu nastupa peti.

- Ma brutala! Znaš ono, ako netko mora, rađe da ja - euforično nam je rekao Fenksta. Njegov san je odlazak na Eurosong.

- Eurosong je još jedan korak. Ne mora nužno ove godine, ali bilo bi super kad bi se san ostvario u potpunosti, znaš - kazao je.

Pomalo umoran od brojnih proba i užurbanog ritma Dore, Fenksta tvrdi da ga to neće zaustaviti. 'Ujutro sam osjetio da su se atomi u tijelu malo trzali, ali ništa što jedno energetsko piće ne može popraviti', dodaje kroz šalu. Finalisti dišu po poznatoj 'samo ljubav', govori Fenksta pa otkriva i neke svoje favorite.

- Nismo mi neka direktna konkurencija gdje ti moraš biti bolji od drugog, nego ti izvodiš svoje i onda su to dojmovi publike i žirija. Sad sam vidio prvi put uživo natjecatelje iz prvog polufinala pa mogu reći da su, po meni, najbolji bili NIPPLEPEOPLE, Magazin, Marko Bošnjak. Naravno, vidio sam i sebe tako da je meni bilo baš ono mega, Južina mi je super i taj cijeli nastup vizualno. Drago mi je za cure iz LELEKA koje su rasturile na ovoj generalnoj probi - govori mladi reper pa je otkrio da razmišlja pitati neke izvođače za suradnje, a vjeruje da će ponovno raditi na pjesmi s EoT-om.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

Mladi Matt Shaft s pjesmom 'Welcome to the circus' otvorio je ovogodišnju Doru, a u finalu će zapjevati pod rednim brojem 10. Na generalnoj probi doimao se pouzdaniji u svoj nastup, a priznaje nam da je imao malih tehničkih problema.

- Dobro je bilo, samo mi se u pola nastupa baterija ugasila na slušalici tako da sam pjevao na pamet. Nadam se da je bilo dobro, ali ja ti nisam čuo ništa jer nemamo monitoring. No, dobro da se danas dogodilo nego sutra - govori Matt.

On također opisuje odličnu atmosferu među svim finalistima.

- Skroz dobra ekipa, nema nekog ekscentričnog da bi se isticao. Ima pojedinih ljudi koji slove za favorite i to je sve, ali mislim da je malo razlika u odnosu na tipa prošlu i pretprošlu Doru. Tada se favorizirala jedna točna i onda automatski nastane i hajp oko svega toga. A ove godine se dosta ljudi potrudilo puno više jer ono moraš, više nije stvar samo u pjesmi jer je Eurosong show. Ljudi traže da svaka sekunda bude drugačija, da nije dosadno i da te kamera prati. Ja sam rekao, ili idemo tako ili ne idemo nikako jer to nema smisla - objašnjava simpatičan glazbenik.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

On će u finalu bodriti i svoju djevojku Lauru koja pjeva 'NPC'. Rekao nam je da su si pomagali oko nastupa i zajedničkim snagama su napravili obje teme.

- Ona je imala svojih nekih ideja, ali to nije baš bilo izvedivo. Bila je druga tematika, ali malo su oni tu konzervativniji oko nekih stvari. Onda smo došli na tu jednu ideju da su ljudi NPC-evi, da vole peglati. Laura je odlučila povesti svoje prijateljice da peglaju na pozornici i htjela je da bude statično. Ona je htjela da ima ljude na pozornici koji rade te uobičajene svakodnevne stvari - rekao nam je Matt Shaft. Priznaje da joj je Laurin nastup i najoriginalniji jer 'do sada na Dori nije bilo osoba na pozornici koje su peglale'.

Otkrio nam je i koga smatra favoritom od ostalih finalista.

- Ako ćemo iskreno, mislim da je Marko Bošnjak 'najeurovizijski'! Pjesma, nastup, njegov sav lik i priča. Dobri su mi i ovi drugi favoriti, ali kad kažeš Eurovizija, ovo što Marko nudi je meni Eurovizija. Tako treba izgledati nastup i pjesma. Ako ga publika podrži, Marko ima moju podršku - zaključio je Matt.