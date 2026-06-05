Zdravstveno stanje princeze Mette-Marit se pogoršalo, na listi je za transplantaciju pluća

Norveška kraljevska palača objavila je u petak kako je prijestolonasljednica Mette-Marit (52) stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća. Odluka je uslijedila nakon značajnog pogoršanja njezinog zdravstvenog stanja zbog kronične bolesti s kojom se bori godinama.

Supruzi norveškog prijestolonasljednika Haakona još je 2018. dijagnosticirana plućna fibroza, teška i progresivna bolest koja uzrokuje ožiljke na plućnom tkivu i posljedično smanjuje unos kisika u organizam.

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- Kao rezultat njezine po život opasne kronične bolesti pluća i nakon temeljitih zdravstvenih pregleda, njezino kraljevsko visočanstvo prijestolonasljednica Mette-Marit stavljena je na listu za transplantaciju pluća - stoji u službenom priopćenju palače.

Potvrđeno je kako se približava vrijeme kada će transplantacija biti nužna. Posljednjih mjeseci njezino se stanje vidljivo pogoršalo, a u javnosti je viđena kako koristi kanile za kisik. Princezin suprug, prijestolonasljednik Haakon, ranije je potvrdio medijima da se stanje njegove supruge pogoršalo i da se sve teže bori za dah.

Cijela obitelj uz bolesnu princezu

U ovim teškim trenucima cijela kraljevska obitelj okupila se oko princeze. Prijestolonasljednik Haakon prekinuo je službeni put u Japan kako bi bio uz suprugu.

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- Princeza je ozbiljno bolesna i stanje joj se u posljednje vrijeme pogoršalo - izjavio je nedavno.

Podršku majci pružaju i njihova djeca. Princeza Ingrid Alexandra (22) vraća se u Norvešku sa studija, dok se princ Sverre Magnus (20) također vratio kući. Zbog ozbiljnosti situacije, obitelj je odgodila proslavu 25. godišnjice braka, planiranu za kolovoz.

Nedostatak zraka i kronični kašalj

Plućna fibroza je kronična i neizlječiva bolest koju karakterizira progresivno stvaranje ožiljnog tkiva u plućima. To zadebljano tkivo otežava prijenos kisika iz pluća u krvotok, što dovodi do teških simptoma, uključujući nedostatak zraka, kronični suhi kašalj i umor.

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Uzrok bolesti često ostaje nepoznat, a stanje se s vremenom neizbježno pogoršava. Mogućnosti liječenja su ograničene i usmjerene na usporavanje napredovanja bolesti. U poodmakloj fazi, transplantacija pluća ostaje jedini zahvat koji pacijentu može spasiti život.

Transplantacijski proces u Norveškoj

Sve transplantacije pluća u Norveškoj obavljaju se u Sveučilišnoj bolnici Rikshospitalet u Oslu. Kriteriji za stavljanje na listu čekanja vrlo su strogi - ključni uvjet jest da je očekivani životni vijek pacijenta bez transplantacije manji od godinu dana. Na listi se u prosjeku nalazi oko pet osoba, što ukazuje na ozbiljnost stanja svakog kandidata. Stope preživljavanja nakon zahvata u Norveškoj su ohrabrujuće i iznose 70-75 posto pet godina nakon operacije.

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Norveški premijer Jonas Gahr Støre pohvalio je princezu Mette-Marit zbog njezine hrabrosti i otvorenosti, naglasivši kako njezina spremnost da javno govori o svom iskustvu pomaže i osnažuje druge koji se suočavaju sa sličnim zdravstvenim izazovima.

*uz korištenje AI-ja