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Zdravstveno stanje princeze Mette-Marit se pogoršalo, na listi je za transplantaciju pluća

Piše Stela Kovačević,
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Zdravstveno stanje princeze Mette-Marit se pogoršalo, na listi je za transplantaciju pluća
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Foto: Michael Kappeler/DPA

Još joj je 2018. godine dijagnosticirana plućna fibroza, teška i progresivna bolest koja uzrokuje ožiljke na plućnom tkivu i posljedično smanjuje unos kisika u organizam

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Norveška kraljevska palača objavila je u petak kako je prijestolonasljednica Mette-Marit (52) stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća. Odluka je uslijedila nakon značajnog pogoršanja njezinog zdravstvenog stanja zbog kronične bolesti s kojom se bori godinama.

Supruzi norveškog prijestolonasljednika Haakona još je 2018. dijagnosticirana plućna fibroza, teška i progresivna bolest koja uzrokuje ožiljke na plućnom tkivu i posljedično smanjuje unos kisika u organizam.

Scandinavian royals come to Germany
Foto: Jens Kalaene/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- Kao rezultat njezine po život opasne kronične bolesti pluća i nakon temeljitih zdravstvenih pregleda, njezino kraljevsko visočanstvo prijestolonasljednica Mette-Marit stavljena je na listu za transplantaciju pluća - stoji u službenom priopćenju palače.

Potvrđeno je kako se približava vrijeme kada će transplantacija biti nužna. Posljednjih mjeseci njezino se stanje vidljivo pogoršalo, a u javnosti je viđena kako koristi kanile za kisik. Princezin suprug, prijestolonasljednik Haakon, ranije je potvrdio medijima da se stanje njegove supruge pogoršalo i da se sve teže bori za dah.

Cijela obitelj uz bolesnu princezu

U ovim teškim trenucima cijela kraljevska obitelj okupila se oko princeze. Prijestolonasljednik Haakon prekinuo je službeni put u Japan kako bi bio uz suprugu.

The Nobel Peace Prize is awarded at a royal ceremony at Oslo City Hall
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

- Princeza je ozbiljno bolesna i stanje joj se u posljednje vrijeme pogoršalo - izjavio je nedavno.

Podršku majci pružaju i njihova djeca. Princeza Ingrid Alexandra (22) vraća se u Norvešku sa studija, dok se princ Sverre Magnus (20) također vratio kući. Zbog ozbiljnosti situacije, obitelj je odgodila proslavu 25. godišnjice braka, planiranu za kolovoz.

ZABRINUTOST NA DVORU Norveška princeza Mette-Marit sve je lošije, suprug i kći uz nju
Norveška princeza Mette-Marit sve je lošije, suprug i kći uz nju

Nedostatak zraka i kronični kašalj

Plućna fibroza je kronična i neizlječiva bolest koju karakterizira progresivno stvaranje ožiljnog tkiva u plućima. To zadebljano tkivo otežava prijenos kisika iz pluća u krvotok, što dovodi do teških simptoma, uključujući nedostatak zraka, kronični suhi kašalj i umor.

Scandinavian royals come to Germany
Foto: Jens Kalaene/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Uzrok bolesti često ostaje nepoznat, a stanje se s vremenom neizbježno pogoršava. Mogućnosti liječenja su ograničene i usmjerene na usporavanje napredovanja bolesti. U poodmakloj fazi, transplantacija pluća ostaje jedini zahvat koji pacijentu može spasiti život.

Transplantacijski proces u Norveškoj

Sve transplantacije pluća u Norveškoj obavljaju se u Sveučilišnoj bolnici Rikshospitalet u Oslu. Kriteriji za stavljanje na listu čekanja vrlo su strogi - ključni uvjet jest da je očekivani životni vijek pacijenta bez transplantacije manji od godinu dana. Na listi se u prosjeku nalazi oko pet osoba, što ukazuje na ozbiljnost stanja svakog kandidata. Stope preživljavanja nakon zahvata u Norveškoj su ohrabrujuće i iznose 70-75 posto pet godina nakon operacije.

Pope Francis died - funeral
Foto: Michael Kappeler/DPA

Norveški premijer Jonas Gahr Støre pohvalio je princezu Mette-Marit zbog njezine hrabrosti i otvorenosti, naglasivši kako njezina spremnost da javno govori o svom iskustvu pomaže i osnažuje druge koji se suočavaju sa sličnim zdravstvenim izazovima.

*uz korištenje AI-ja

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