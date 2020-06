Zeko u teatru: 'Ima li nade za nas' dio je Čehovljeve drame

<p>Kazalište "Marina Držića" se zahvaljuje na dopuštenju za korištenje pjesme "Ima li nade za nas" autora <strong>Dražena Zečića</strong> (52). Tako su iz dubrovačkog teatra poručili pjevaču koliko im znači njegova pjesma. </p><p>U novom komadu, Čehovljevoj "Prosidbi", trešti: "A čini mi se da bih i ja dao pola života svog...", Zečićev megahit koji je 1998. pjevao s <strong>Anđelom Kolar</strong>. Otpjevali su je na Melodijama hrvatskog Jadrana, a samo godinu kasnije dobila je nagradu za najizvođeniju pjesmu s festivala. To je prva Zečićeva pjesma koja se koristi u teatru.</p><p>- Od srca im zahvaljujem, lijepo je kad pjesma bude tako prihvaćena. Jako sam sretan što im se svidjela i uklopila u predstavu - kaže Zečić.</p><p>Novi komad dubrovačkog kazališta hvali se po cijeloj Hrvatskoj, a Zečićev megahit, koji i danas izvodi po koncertima, zablistao je u novom ambijentu. Umjesto na pozornicama estrade, sad se pjeva pred zahtjevnom kazališnom publikom. Pjevač, nažalost, nije čuo ovacije koje su predstava i pjesma dobili na premijeri.</p><p>- Nisam mogao doći, imao sam druge obveze, ali vjerujem da će biti prilike pogledati predstavu. Hvala im iskreno, iznenadili su me i obradovali - skromno kaže Zečić.</p><p>Ne zna, dodaje, je li i Anđela Kolar upoznata s ponovnim uspjehom pjesme. Nazovu se ponekad, ali u zadnje se vrijeme, kaže Zečić, nisu čuli. Pjevač će je svakako obavijestiti i uvjeren je da će Anđela dijeliti njegovo veselje.</p><p>Nakon golemog uspjeha s pjesmom "Ima li nade za nas", Anđela i Zečić snimili su 2007. još jedan duet - "Nema ništa novo". Godinama se priča da planiraju i treću zajedničku pjesmu, no do danas je nisu realizirali. Od trećeg dueta nisu digli ruke, Zečić kaže da su sve opcije otvorene.</p><p>Nakon uspjeha sa Zečićem, Anđela se povukla s estrade te posvetila školovanju i obitelji. Danas se zove Anđela Zelić. Iz Njemačke se zbog suprugova posla odselila u Luksemburg. Ima troje djece, ali je i dalje strastvena zaljubljenica u glazbu. Svake godine dolazi na Hrvatsku noć u Frankfurtu, a najavila je i da će snimati nove pjesme.</p>